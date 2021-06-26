Арсений берет пример с папы, который работает в МЧС. Фото: семейный архив.

- Меня друг спрашивает: «Что с ним?», а я понимаю, что если стану отвечать, то потеряю драгоценные секунды, поэтому помчался скорей к дороге, чтобы позвать на помощь и вижу – «скорая», - вспоминает 11-летний Арсений Усков из Лысьвы.

Лето, каникулы, парнишка отдыхал у бабушки в поселке Кормовище под Лысьвой. 24 июня с двумя друзьями он пошел гулять. Жара. Парни решили искупаться.

- Давайте я покажу, как умею купаться, - сказал 10-летний мальчик и зашел в реку.

А дно в реке Лысьве ровное, каменистое, но недалеко от берега есть небольшая яма. Для взрослых она опасности не представляет, а ребенка скрыло.

- Я вижу, у него только руки торчат над водой, ну и нырнул сразу, - рассказывал потом маме Арсений.

- Сын у нас нырять любит, он хорошо плавает и с нами на сплавы уже три года ходит, поэтому не испугался, нырнул ко дну и поднял друга за талию на поверхность, а потом подтащил его к берегу, насколько хватило сил. Убедился, что лицо находится на поверхности, вода не зальет его и побежал за взрослыми, - рассказала «Комсомолке» мама Арсения, Ольга Ускова. – Мальчик в это время уже без сознания был.

Женщина говорит, что ее сын, не смотря на свои 11 лет – очень часто ведет себя по-взрослому. Берет пример с папы, который работает пожарным, и понимает, что в экстремальной ситуации всегда надо действовать, а не ждать.

К счастью, первой, кого увидел парнишка на дороге – была машина «скорой помощи». Доставать ребенка из воды тут же кинулся водитель «скорой» Андрей Безбородов, а уже на берегу мальчика реанимировали фельдшер Оксана Карпенко и Марина Борисова. Как только ребенок задышал, его занесли в «скорую» и увезли в больницу.

- Только обидно, - рассказал потом Арсений маме. – Мне его родители даже «спасибо» не сказали, а только обругали: «Что ты с ним сделал?». Но мальчик, который был с нами, объяснил им все, как было.

- Мы, конечно, поговорили с сыном, что купаться одним без взрослых было нельзя, что в результате этого трагические случаи происходят, но все равно, гордимся тем, как он повел себя в экстремальной ситуации, – говорит Ольга. – Он у нас старший в семье, всего трое сыновей растет, а Арсений всегда обожает бывать в компании с коллегами мужа - сотрудниками МЧС. Поэтому у него все всегда по-взрослому: может и в лодке грести, и дрова колоть, друга вот спас.

- Я рад, что он жив остался, пусть быстрей поправляется, - говорит 11-летний герой.

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