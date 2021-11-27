Ковид-ограничения в Перми на 1 декабря 2021 года: что закрыто и что будет работать

Сейчас в больницах Пермского края открыты 5 063 «коронавирусных койки», из них заняты 2 918. Фото: Иван МАКЕЕВ

1 декабря 2021 года в Пермском крае истекает срок, определенный для того, чтобы сотрудники пермских предприятий, входящих в «группу риска», прошли обязательную вакцинацию. Требование о вакцинации 80% сотрудников озвучил в Постановлении от 13 октября Главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев.

К началу зимы поставить прививку от COVID-19 или предъявить QR-код о том, что человек переболел, должны 80% списочного фонда сотрудников предприятий сферы обслуживания: торговли, физкультурно-оздоровительных комплексов, общественного питания, бытовых услуг, банков, МФЦ, транспорта, образования, здравоохранения, социальной защиты, ЖКХ, культурных и досуговых организаций.

Разбираемся, будут ли в связи с этим действовать с 1 декабря в Перми какие-либо ковид-ограничения и будет что-либо закрыто из-за коронавируса.

Большинство предприятий и организаций региона продолжают работать, однако напомним, что уже месяц в Прикамье действуют ограничительные меры: с 25 октября согласно Указу о новых коронавирусных мероприятиях, в торговых центрах можно делать покупки только при предъявлении QR-кода, тоже самое касается и обслуживания в общепите. Без QR-кода нельзя посещать кинотеатры, театры и концертные клубы.

Для сотрудников организаций, располагающихся в зданиях административно-деловых центров, в том числе бизнес-центрах и деловых центрах продолжает действовать система QR-кодов.

Что касается непривитых пермяков старше 65 лет, то для них продолжает действовать режим домашней самоизоляции.

- Граждане 65+ не имеющие QR-код о вакцинации, должны соблюдать режим строгой самоизоляции по месту проживания, - пояснили в Оперштабе. - Они не должны выходить на улицу, за исключением ряда случаев: это обращение за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаи прямой угрозы жизни и здоровью.

Согласно «коронавирусному» Указу продолжают оставаться закрытыми детские комнаты и детские развлекательные зоны в торговых центрах. И откроют ли их, будет зависеть от заседания краевого оперштаба по борьбе с коронавирусной инфекцией.

На 27 ноября в Пермском крае первым компонентом вакцины привились 1 138 885 человек, а полностью закончили курс иммунизации – 797 764 пермяка. И хотя ежедневно выявляется по 690 новых заболевших, цифры по вакцинации дают возможность пермским медикам осторожно говорить о том, что пандемия в Пермском крае постепенно идет на спад. И если еще месяц-два назад в «красных зонах» в регионе было открыто около шести тысяч коек, то сейчас их количество – 5 063. Из них заняты сейчас 2 918.

Однако сейчас главная новость, появившаяся во всех мировых и российских СМИ – это новость о новом штамме коронавируса «Омикрон». И специалисты сейчас заняты изучением, как быстро он будет распространяться. Это обстоятельство тоже будет влиять на принятие решения о дальнейших ограничениях в Пермском крае.

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