В Перми кондуктор высадила школьницу из-за порванной маски: перевозчик предоставил видео из салона автобуса

Фото: скриншот видео - предоставлено перевозчиком

Накануне в редакцию «Комсомолки» обратилась пермячка Маргарита Стрельникова. Женщина рассказала, что 24 ноября ее дочь высадили из автобуса за то, что у нее во время поездки порвалась маска. 12-летняя школьница вынуждена была идти пешком несколько остановок, а по пути на нее набросилась свора собак. Разъяренных животных, к счастью, отогнали прохожие.

После публикации истории Маргариты с нами связался перевозчик автобуса, на котором ехала школьница и предоставил видеозапись из салона. На кадрах видно, как девочка заходит в автобус без маски. Во время движения школьница также не надевает маску, кондуктор при этом продает девочке билет и уходит. Из автобуса школьницу никто не выгоняет - девочка самостоятельно выходит из транспорта с подругой.

- Когда статья оказалась в соцсетях и кондуктор ее прочитала, она тут же связалась со мной и сказала, что девочка на нее наговаривает, - рассказал КП перевозчик. - Мы посмотрели записи с камер и действительно, на кадрах видно, что никаких противоправных действий кондуктор не совершала. Более того, она пустила 12-летнюю девочку в салон без маски, хотя в сложившейся эпидситуации пассажиры должны носить средства защиты в общественном транспорте. Но кондуктор руководствовалась моральными принципами, ведь это ребенок. К тому же на улице уже не лето и кондуктор разрешила девочке доехать до нужной остановки.

Маргарита Стрельникова также посмотрела видео с камер автобуса. Однако мать школьницы уверена, что ей предоставили не все записи, и ее дочь говорит правду.

- Как объяснила дочь, у нее действительно порвалась маска во время движения, но не на лице, а в рюкзачке. Дело в том, что кондуктор их обилечивала, разговаривая по телефону, и, видимо, не придала значения, что моя дочь с подругами были без масок и ушла. После кондуктор вернулась в конец салона, чтобы обилетить вновь зашедшего пассажира, и сначала сделала замечание подруге дочери, а потом и самой Лизе, чтобы они надели маски. Лиза открыла рюкзак, чтобы достать маску, но она за что-то зацепилась и порвалась, тогда дочь спросила у подруги, есть ли у нее запасная маска, та сказала что у нее и вовсе нет маски, кондуктор начала кричать, сказала, что не хочет из-за них заболеть и выгонит из автобуса, девочки испугались и вышли.

Конечно, я понимаю перевозчика, он защищает свою репутацию, а с ней - и кондуктора. Но я верю Лизе. Буду защищать ребенка до последнего. Мое заявления в полиции приняли, если дело дойдет до суда - будем судиться.

Владелец автобуса добавил, что готов предоставить проверяющим все записи с камер наблюдения. Чтобы узнать, в праве ли перевозчик не пускать ребенка в автобус без маски, мы обратились в пресс-службу Роспотребнадзора. Но оперативный комментарий нам получить не удалось. Как только в ведомстве ответят, мы опубликуем разъяснение на нашем сайте. Однако в одном из своих интервью главный санитарный врач Пермского края Виталий Костарев на вопрос «Высаживать ли детей без масок из транспорта?» ответил следующее:

— Считаю, что по отношению к детям нужно соблюдать морально-этические нормы. Родителям, конечно, нужно проверять, есть ли маска у ребенка, это так же, как проверить, есть ли обувь на физкультуру, — сейчас такое время. Или нужно, чтобы у кондуктора или водителя было какое-то количество этих масок. Есть простейшие и недорогие маски. Это не говорит о том, чтобы отменять ответственность со стороны пассажиров, но хорошо было бы иметь и какое-то количество масок в автобусе. В этом нет каких-то проблем.

Что же на самом деле произошло в автобусе, предстоит разобраться правоохранительным органам и департаменту дорог и транспорта. Напомним, в феврале 2021 года в соцсетях жительница Березников пожаловалась, что кондуктор троллейбуса выгнала ее 9-летнего внука на мороз из-за отсутствия маски. Мальчику пришлось долгое время идти пешком до дома. Из-за этого он опоздал на занятия в школу. Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что мальчик выдумал эту историю, чтобы избежать наказания за опоздание в школу. «Комсомолка» будет следить за развитием событий.

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