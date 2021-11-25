Мама школьницы обратилась с жалобой в Гортранс и Министерство внутренних дел Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В редакцию «Комсомольской правды» обратилась мама 12-летней школьницы Маргарита Стрельникова. Женщина рассказала, что 24 ноября ее дочь высадили из автобуса из-за порванной маски. До дома девочка была вынуждена идти пешком, в мороз, а по пути на нее напала свора собак.

- Лиза возвращалась домой после тренировки, - рассказывает Маргарита. - Села в автобус на остановке «Экран» и должна была доехать до остановки «Ушакова». Она заплатила за проезд, а в дороге у нее порвалась маска. Когда это увидела кондуктор, попросила надеть запасную, услышав в ответ, что другой маски у моей дочери нет, кондуктор начала ее оскорблять, а потом выгнала из автобуса. Лиза испугалась, что без маски ее не пустят в другой автобус и от остановки «Маршала Рыбалко» до остановки «Ушакова» она шла пешком, по пути на нее напала свора собак, слава богу от разъяренных животных ее спасли прохожие.

Фото предоставлено мамой школьницы

Маргарита крайне возмущена поведением кондуктора. Она обратилась с жалобой в Гортранс и Министерство внутренних дел. «Комсомольская правда» также сделал запрос в Департамент транспорта Перми и региональный Роспотребнадзор.

*Имена героев публикации изменены.

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