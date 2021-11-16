«Когда он ее увидел, сам чуть от страха не умер». Стали известны страшные подробности гибели молодой женщины в Пермском крае

Умершая женщина. Фото из соцсетей

24 октября в поселке Юсьва Пермского края пропала 34-летняя Мария. Она ушла из дома и не вернулась. В тот же день ее родственники обратились в полицию - начались поиски, к которым присоединились и волонтеры. Спустя 13 дней Марию, к несчастью, нашли погибшей. Причины смерти женщины волонтеры не разглашали, но недавно местные жители рассказали, что же все таки произошло с молодой женщиной.

- Она ушла из дома, пока муж был на работе, - рассказывают местные жители. - Он был в командировке, в рейсе, а когда ему сообщили, что жена пропала, бросил рабочую машину и примчался в поселок. Он бродил по лесу, искал, но все тщетно. Тело Марии нашли 5 октября. Один из местных жителей пошел в лес и наткнулся на ее бездыханное тело. Она покончила с собой. Когда мужчина увидел, как она это сделала, сам чуть от страха не умер (исходя из требований законодательства, мы не можем описывать способ суицида - Ред.). Говорят, что одной из причин ее поступка стали напряженные отношения с родными.

По словам местных жителей, Мария совершила самоубийство в день рождения своей сестры. У женщины остались двое детей.

*Имя женщины изменено.

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