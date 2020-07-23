«Я тебя люблю, и там я буду любить тебя тоже». В Прикамье покончил с собой 22-летний парень

Трагический случай произошел в субботу, 18 июля, в Березниках: 22-летний местный житель Дмитрий (имя изменено - Ред.) совершил самоубийство.

В пресс-службе СУ СКР по Пермскому краю сообщили, что по факту обнаружения тела проводится проверка. Видимых следов насильственной смерти на теле погибшего не обнаружено.

Друзья и знакомые выдвигают разные версии того, почему молодой человек решился на роковой поступок. Парень оставил две предсмертные записки. О их содержании и возможной причине произошедшего, мы узнали у его подруги Светланы (имя изменено - Ред.).

- Я его любила и все еще люблю, - сквозь слезы говорит подруга погибшего парня. - За день до трагедии Дима мне писал, попросил приехать. Не так давно мы решили какое-то время пожить отдельно. Я в деревне, а он в моей квартире. Когда приехала, дома его не было. Я позвонила. Дима сказал, что пошутил, что не нужно было приезжать и попросил вернуться в деревню. Я разозлилась на него и уехала, но чувствовала что-то неладное и спросила: «Ты ничего с собой не сделаешь?». Он ответил: «Нет».

Но на следующий день Свете позвонили и сообщили, что Дима совершил самоубийство.

- Он оставил две предсмертные записки, - продолжает Светлана. - В одной было написано «Быголька ( речка в деревне с одноименным названием в Березниках - Ред.) или рядом. Это суицид, никто не виноват».

Вторая записка

Друзья и знакомые отзываются о погибшем только хорошими словами. Фото предоставлено источником "КП"

- Я не знаю, почему он так поступил, у него были небольшие финансовые трудности, - продолжает Света. - Но он знал, что денег мне от него не нужно. Я его не из-за денег любила, люблю.... Я не успела его спасти...

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