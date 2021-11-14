До встречи весной: «Амкар» минимально обыграл «Звезду»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» победил в пермском дерби. В очной встрече красно-черные на газоне манежа «Пермь Великая» принимали земляков из «Звезды». Матч завершился со счетом 1:0. А единственный гол игры со штрафного удара забил центральный защитник «амкаровцев» Илья Шабанов.

К противостоянию обе команды подошли в отличной форме. «Амкар» одержал три разгромные победы подряд. 31 октября в Екатеринбурге был повержен «Урал-2» (4:1). А 4 и 9 ноября на газоне «Перми Великой» красно-черные разгромили «Оренбург-2» (3:0) и «Спартак» из Туймазов (4:1) соответственно.

«Звезда» до дерби не проигрывала четыре игры кряду. Подопечные Валерия Петракова обыграли «Урал-2» (1:0), «Челябинск» (2:1), «Ладу-Тольятти (3:0). А после сыграли нулевую ничью с одним из лидеров турнира – «Тюменью».

Не забиваешь ты – забивают тебе

Начали игру соперники на скоростях. Неплохой момент имел форвард «Амкара» Кирилл Кочетов. Напряжение в штрафной хозяев создавали и игроки «Звезды».

К середине тайма команды ушли в позиционный футбол. И не сказать, что «Амкар» имел по-настоящему опасные моменты. Но била по воротам красно-черная команда чаще.

А к исходу получаса игры «Звезда» дважды едва не наказала «Амкар» за расслабленность. Убойный момент не реализовал Илья Карпук, фантастическим образом пробивший мимо пустых ворот из центра штрафной площади. Затем он же попал в перекладину ворот Арзамата Габлии после быстрой атаки своей команды.

Но как говорят в футболе, не забиваешь ты — забивают тебе. «Амкаровцы» заработали штрафной. В фирменной «стойке Криштиану Роналду» к мячу подошел защитник пермяков Илья Шабанов и закрутил мяч в нижний угол ворот Анатолия Красильникова. Без шансов для молодого голкипера «Звезды». 1:0, трибуны манежа «Пермь Великая» взрываются в едином порыве, «Амкар» ведет. До конца тайма игра успокоилась и команды ушли на перерыв.

К удивлению, равная игра продолжалась и во втором тайме. Опасных моментов команды практически не создавали. Однако более активны в атаке были игроки «Звезды».

На последние 15 минут «Звезда» выпустила свежих атакующих игроков и устроила штурм ворот «Амкара». Но до серьезных моментов не дошло.

Опаснейший, чуть ли не единственный голевой момент тайма был в концовке игры у Павла Соломатина, который пробил мимо ворот Красильникова после выхода один на один. В итоге – 1:0, судьбу дерби решил единственный гол со штрафного.

На зимнюю паузу

Сегодняшняя победа позволила «Амкару» сохранить третье место турнирной таблицы группы «4». У команды 38 очков в активе после 19 матчей. 12 побед, две ничьих и пять поражений. И отставание от первого места, которое занимает ульяновская «Волга», из катастрофических 13 очков несколько туров назад, превратилось в пять. На втором месте с таким же количеством очков разместился «Челябинск». Четвертое место и 37 очков у «Тюмени». Замыкает пятерку лидеров с 36 очками «Новосибирск». «Звезда» осталась на шестом месте с 30 очками.

После пермского дерби мы увидим «Амкар» на поле лишь весной, после отпусков футболистов и тренировочных сборов. 3 апреля 2022 года красно-черные на выезде сыграют с «Новосибирском» (0+). Дома «Амкар» и вовсе выйдет на поле лишь 18 апреля. Соперник – «Торпедо» из Миасса (0+).

КСТАТИ

«Амкар» и «Звезда» уже встречались в рамках группы «4». 26 сентября на стадионе «Звезда», когда номинальными хозяевами были «звездинцы», сильнее оказались «амкаровцы» - 3:1. На гол Ильи Карпука «Амкар» ответил голами Евгения Тюкалова, Константина Морозова и Ивана Маркелова.

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