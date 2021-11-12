Главный тренер ФК «Амкар-Пермь»: «Мы должны обязательно выиграть этот матч»

На предстоящий матч пермской команды смогут прийти около 3 000 болельщиков, соблюдающих антиковидные требования Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российский футбольный сезон подходит к зимней паузе. Главный тренер ФК «Амкар-Пермь» Рустем Хузин в эфире радио «КП-Пермь» (96,6 FM) поделился впечатлениями от первой части сезона. А также рассказал о подготовке к заключительному матчу красно-черных в 2021 году – пермскому дерби со «Звездой».

Рустем Агзамович, какие впечатления от сезона? Начался он хорошо, потом наступил провал... А сейчас вновь пошла серия побед!

- Действительно, сезон начали очень бодро. Сразу с ходу завоевали верхние строчки турнирной таблицы. Наверное, вот этот спад, который у нас был, связан с чередой выездных поражений – это плата за самоуверенность. Футболисты подумали, что мы действительно самые сильные в нашей зоне (группе «4», – ред.). Но вовремя удалось их остановить и направить в нужное русло. Очень сильно переживали, но сделали работу над ошибками. Думаю, у нас это получилось.

Что касается последнего матча в году, то дерби есть дерби, и никто его не отменял. Команда готовится в штатном режиме. Два футболиста по ряду причин не сыграют: один на травме, другой на красной карточке (вратарь Никита Решетняк и защитник Максим Жестоков, – ред.). А так, мы готовы дать бой и показать хорошую игру.

Когда все начиналось, команда собиралась, что называется, «с колес». И сыгранность команды – важнейший критерий для движения команды вперед. Сейчас мы уже можем говорить, что команда сыграна?

- Команда строится не неделю, не месяц, даже не полгода. Совершенно новый коллектив. Ребята друг друга не знали. Мы по крупицам собирали команду. В большей степени мы знали их игровые качества, чем человеческие. Но команда – это живой механизм. Его надо строить, с ним надо работать постоянно.

И в этом есть определенные проблемы. У кого-то проблемы внутри коллектива. У кого-то в игровом плане. Но все эти проблемы решаемы, и мы строим команду. Мы не просто ее собрали из игроков, а готовим ее для того, чтобы выполнить поставленную руководством клуба, губернатором Прикамья цель – повыситься в классе.

Команда останется в прежнем составе? Есть планы усилиться?

- Мне бы хотелось усилить игру команды на нескольких позициях, где у нас есть провалы. Я разговаривал с руководством клуба на этот счет. Где-то у нас есть большие провалы, где-то играет фактор неопытности. К молодым футболистам у меня есть не то, что претензии, а замечания. Пока они нестабильны. Одну игру хорошо играют, другую – хуже.

Часто говорят, что главный режиссер всегда недоволен той театральной постановкой, которая у него в итоге получилась. Довольны ли вы тем результатом, которого добились по итогам первой части сезона?

- Нет, я не доволен. Были хорошие матчи. Были те, которые не должны были проигрывать. С первых туров мы зашли на вершину и держались там. Вот эти выездные проигранные матчи, которые мы провели на выезде, перечеркнули общую картину первого этапа.

Что должна сделать команда, чтобы вы были довольны?

- Команда должна радовать тренера в каждой игре. Чтобы я после каждого матча заходил в раздевалку и улыбался. И видел счастливые лица ребят и понимал, что мы идем в правильном направлении.

Пермские болельщики долго ждали «Амкар» на поле. И сейчас уже можно прийти на трибуны и поддержать команду. Их преданности стоит позавидовать.

- Преданность болельщиков о многом говорит. Болельщики долго ждали возрождения нового «Амкара», с любимыми, старыми традициями. Выражаю огромное спасибо за поддержку тем, кто болеет за команду как на трибунах, так и на горке, которая за пределами стадиона. Болельщикам, которые и пишут как положительные комментарии в соцсетях, так и критикуют нас. Понимаю, всем нужен результат. Мы стараемся идти к намеченной цели, хотим улучшить свою игру. Чтобы болельщики приходили с радостью на футбол и болели за свою команду.

Уважаемые болельщики, мы ждем вас на трибунах манежа «Пермь Великая». В этом дерби будем уже мы главные на трибунах. Уже мы – команда, принимающая соперника. Приходите и поддержите нас. Мы ждем вашей поддержки. А мы постараемся вас не огорчить и обязательно должны выиграть этот матч.

Напомним, в последнем матче года «Амкар-Пермь» примет другой пермский профессиональный футбольный клуб – «Звезду». Дерби начнется 14 ноября в 14:00 и пройдет в манеже «Пермь Великая» (улица Куйбышева, 126а, 0+).

На матч смогут прийти около 3 000 болельщиков, соблюдающих антиковидные требования: вакцина или сертификат переболевшего, плюс документ, удостоверяющий личность. Детям и льготникам вход бесплатный. Для детей также не нужны тесты и сертификаты — только паспорт или свидетельство о рождении.

Билеты на матч - в группе «Амкара» «ВКонтакте».

«Амкар» и «Звезда» уже встречались в текущем сезоне. 26 сентября победу праздновали красно-черные. На гол Ильи Карпука «амкаровцы» ответили мячами Евгения Тюкалова, Константина Морозова и Ивана Маркелова.

В последний на данный момент матч Амкар-Пермь выиграл. Во вторник пермяки одержали третью разгромную победу в лиге подряд. На этот раз - над «Спартаком» из Туймазов, 4:1. До этого подопечные Рустема Хузина разгромили в Екатеринбурге «Урал-2» (4:1), а после в Перми «Оренбург-2» - 3:0.

Прямо сейчас «Амкар» занимает третье место турнирной таблицы группы «4» второго дивизиона ФНЛ. У команды 35 очков после 18 матчей. 11 матчей пермяки выиграли, два сыграли вничью и пять проиграли. Отставание от первого места, которое занимает «Волга» из Ульяновска - восемь очков. Именно первая строчка по итогам сезона дает повышение в первый дивизион ФНЛ.

Будущий соперник «Амкара» недалеко - на шестой строчке турнирной таблицы. У «Звезды» Валерия Петракова 30 очков.

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