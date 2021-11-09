Реванш взят: «Амкар-Пермь» дома разгромил «Спартак» из Туймазов

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» продолжает радовать пермских болельщиков перед уходом на зимнюю паузу. Красно-черные со счетом 4:1 разгромили «Спартак» из Туймазов. Матч прошел вечером 9 ноября на поле манежа «Пермь Великая».

Напомним, именно в матче со «Спартаком» «Амкар» начал свою провальную серию в чемпионате. Она стартовала 30 сентября, когда на выезде в Туймазах пермяки с тогда еще лучшей обороной в лиге проиграли «Спартаку» с разгромным счетом 1:4.

4 октября последовало поражение от «Оренбурга-2» (1:4), а 10 октября – от «Урала-2» (0:2). 17 октября красно-черные обыграли дома «Носту» - 2:0, но неделю спустя проиграли новотроицкому клубу на выезде.

Поэтому победить сегодня было важно не только в спортивном, но и психологическом плане.

Голы на любой вкус

Началась игра с быстрого гола на 15-й минуте матча. Иван Маркелов прорвался по левому флангу и прострелил в штрафную площадь. Мяч пролетел мимо всех игроков, как команды хозяев, так и гостей и «нашел» Даура Квеквескири. Тот прицельным ударом отправил мяч в ворота «Спартака». Оставшееся время первого тайма проходило в борьбе и обилии желтых карточек. Но на перерыв команды ушли со счетом 1:0.

На 53-й минуте гости счет сравняли. Максим Жестоков ошибся рядом со штрафной «Амкара» и полузащитник «Спартака» Ильнур Бадртдинов в соло отобрал мяч и расстрелял ворота Арзамата Габлии – 1:1.

Но праздновали успех гости недолго. Спустя две минуты Иван Маркелов вновь вывел «Амкар» вперед, едва гости закончили праздновать. Удар у «амкаровца» получился на загляденье. Настоящее мастерство продемонстрировал бывший игрок Премьер-лиги.

А на 63-й минуте уже хозяева воспользовались ошибкой обороны гостей. Оборона «Спартака» не поделила мяч, отдала Евгению Тюкалову, который не пожадничал и поделился мячом с Кириллом Кочетовым, отправившим мяч в пустые ворота. 19-летний форвард «Амкара» забил в третьей игре подряд!

Спустя три минуты вторую желтую карточку получил защитник пермяков Максим Жестоков. Но после удаления хозяева не только не пропустили, но и забили. Окончательную точку в матче поставил Евгений Чабанов. На 74-й минуте он одним движением переиграл всю оборону гостей и расстрелял ворота соперника.

К концу игры вдесятером остались и гости, что только усложнило положение Спартака. В итоге - 4:1 и очередная победа пермяков.

Выше и выше

Победа вознесла «Амкар» на третье место турнирной таблицы группы «4» второго дивизиона ФНЛ. Благодаря нулевой ничьей «Тюмени» и пермской «Звезды», красно-черные с 35 очками в активе обогнали сибиряков.

Отставание от первого места теперь составляет не такие уж катастрофические восемь очков. Возглавляет турнирную таблицу ульяновская «Волга». У волжан 43 очка после 19 матчей. Отметим, что сегодня лидер первенства потерял очки и сыграл результативную ничью в Омске с местным «Иртышом» - 3:3.

Второе место занимает «Челябинск». У южноуральцев 38 очков – всего на три больше, чем у «Амкара».

У пермяков – 35 очков после 18 игр турнира. Всего 11 побед, две ничьих и пять поражений. А также 32 забитых и 17 пропущенных голов.

На четвертом месте с 34 очками «Тюмень». Пятое место и 33 очка у «Новосибирска». Замыкает шестерку лидеров «Звезда» - 30 очков.

Три из трех

Победа стала для «Амкара» третьей разгромной победой подряд. Напомним, 31 октября подопечные Рустема Хузина разгромили на выезде «Урал-2» (4:1). 4 ноября последовала уже домашняя разгромная победа над «Оренбургом-2» (3:0). Последнее на данный момент поражение «Амкар» потерпел 23 октября, когда на выезде вдевятером проиграл «Носте» из Новотроицка – 0:1.

Следующий матч станет последним для красно-черных в уходящем году. 14 ноября «Амкар» принимает пермскую «Звезду». Пермское дерби пройдет на поле манежа «Пермь Великая» (0+). Больше до апреля 2022 года «Амкар» на поле не выйдет. По крайней мере, в официальных матчах ФНЛ.

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