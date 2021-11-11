Полз 20 метров по тонкому льду: в Пермском крае пожарный спас тонущего рыбака

В главном управлении МЧС по Пермскому краю готовят документы к награждению всего личного состава, участвовавшего в спасательной операции. Фото: скриншот видео МЧС

Настоящая спасательная операция развернулась в среду, 10 ноября, в поселке Азинский Чернушинского городского округа. В 12:44 в МЧС позвонил местный житель и сказал, что на его глазах в пруду тонет рыбак. На место тут же выехал 22-ой пожарно-спасательный отряд. Мужчина находился в 20 метрах от берега и отчаянно цеплялся за кромку льда. Так как лед на воде еще очень тонкий, пожарные решили отправить на спасение самого легкого в весе - Ильшата Гарейшина.

- Меня обвязали спасательной веревкой и я ползком направился к тонущему, - вспоминает Ильшат. - Когда добрался, обвязал его веревкой и дал команду отделению тащить нас на берег. Потом мы уложили мужчину на носилки и передали врачам "скорой".

Пострадавший рыбак получил сильное обморожение и сейчас находится в отделении реанимации под наблюдением врачей. По словам Ильшата, за все время работы в такой ситуации он оказался впервые, но не растерялся и четко следовал должностным инструкциям, поэтому все закончилось благополучно.

Отделение 86 пожарно-спасательной части 22 пожарно-спасательного отряда ГУ МЧС России по Пермскому краю. Ильшат Гарейшин - второй слева. Фото: ГУ МЧС по Пермскому краю

В главном управлении МЧС по Пермскому краю готовят документы к награждению всего личного состава, который участвовал в спасательной операции.

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