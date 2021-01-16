- Вечером я вышел покурить на балкон и увидел, что с седьмого этажа к нам, на шестой, сочится вода, - рассказывает пермяк Руслан Пикулев. – Поднялся наверх, стал стучать в железную дверь. Никто не отвечал. Прислушался и понял, что внутри плакал маленький ребенок.Часто оставляла одногоКвартира в высотке в Орджоникидзевском районе Перми, где оказался запертым годовалый мальчик, числилась в списке неблагополучных. Отца не так давно посадили за наркотики, с сыном осталась мать, 22-летняя бывшая воспитанница детдома, тоже состоящая на учете у нарколога. Несколько лет эта семья находилась на учете, как находящаяся в социально-опасном положении. Но оставшись без мужа, женщина не отличалась примерным поведением: часто уходила на гулянки, оставляя совсем еще крошечного сына в одиночестве.То же самое произошло и в тот день. И судя по тому, что Руслан увидел потом в запертой комнате, малыш уже несколько часов находился там один. И успел утроить потоп. Понятно, ребенка нужно было спасать.Железную дверь в чужой квартире вскрывать было нельзя. Забраться внутрь через соседний балкон? 33-летний Руслан работает электромонтером на заводе, всю жизнь занимался спортом: баскетболом, лыжами, бегом. Молодой человек рискнул жизнью и стал перебираться через перегородку на балкон квартиры, где находился брошенный мальчик. В какие-то мгновения Руслан оказался между небом и землей на высоте седьмого этажа, но все у него получилось.Хотел пить и устроил потоп- Я перелез на балкон и зашел в квартиру, - рассказал «Комсомольской правде»-Пермь» герой. – На всей поверхности пола была вода, в луже в мокрой одежде сидел продрогший Святослав (имя мальчика изменено по требованию законодательства, - Ред.). В руке он держал размокший батон и жадно уплетал его.Вода в раковине уже не бежала, возможно, малыш, захотев напиться, сумел открыть воду, устроил потоп, а потом каким-то чудом смог закрыть кран самостоятельно.- Вы думаете, он испугался чужого мужчины, который непонятно откуда появился в квартире? – объясняет Руслан. – Ничуть! Он посмотрел на меня, обрадовался и протянул руки.Ситуация эта просто потрясла мужчину, у него самого растет маленький ребенок, и Руслан не понимает, как можно было оставить такого малыша совсем одного?Открыть квартиру с малышом изнутри оказалось невозможно, железная дверь была закрыта на ключ-«бабочку», запасного комплекта ключей у входа не было. Пришлось рискнуть еще раз, и не только своей жизнью.- Мы решили таким же образом, как я попал в квартиру, вызволять и Святослава, - говорит пермяк. – Я передавал его по воздуху через перегородку между балконами, а жена принимала, а потом и я перелез обратно.Мать лишили родительских прав, но она снова беременнаЗамерзшего и голодного мальчика переодели, накормили, вызвали ему «скорую помощь» и полицию. С тех пор судьбой ребенка занялось государство. В больнице мальчик пролежал три недели, но за это время мать не сделала ни одной попытки, чтобы вернуть сына домой. В тот день она вернулась домой в ночи и даже не стала выяснять, где ее ребенок. Не интересовалась судьбой сына она и после его выписки, поэтому на днях суд принял решение о лишении ее родительских прав.- ГКУСО ПК «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» обратился в суд с иском о лишении женщины родительских прав в отношении несовершеннолетнего сына, - сообщили «КП»-Пермь в пресс-службе суда Дзержинского района Перми. - В судебное заседание ответчица не явилась, позиции по иску не высказала. Суд пришел к выводу, что женщина самоустранилась от воспитания несовершеннолетнего, длительное время не узнает о состоянии его здоровья, не предпринимает попытки возвращения ребенка из государственного учреждения. Поэтому суд принял решение о лишении ее родительских прав и взыскании алиментов в размере ¼ части всех видов заработка до совершеннолетия ребенка, а также передаче ребенка на воспитание в Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей.- Святослав - не первый ее ребенок, до того, как ее лишили родительских прав, старшего мальчика тоже изъяли из семьи, - говорят соседи. – И насколько нам известно, сейчас она снова беременна и что потом будет с третьим малышом, всем нам остается только догадываться.