«Мы добрались до нее минут за семь». В Перми спасли девушку, упавшую с Коммунального моста в Каму

Фото: скрин с видео группа Вконтакте ЧП и ДТП | Чрезвычайное происшествие | ПЕРМЬ.

- Мы обратили на эту девушку внимание только тогда, когда увидели, что она летит в воздухе с моста в Каму, - рассказала «Комсомольской правде» в Перми девушка Светлана, пассажирка теплохода «Алмаз». – И первая мысль, которая пришла нам в голову, жива она после такого прыжка или уже нет.

Вечером 5 июля Светлана со своей подругой села на прогулочный теплоход, чтобы отдохнуть и подышать речным воздухом. Рейс уходил в 21.00, пассажиров было не очень много. Когда теплоход сходил до железнодорожного моста и уже возвращался обратно, на Каме произошло ЧП: с Коммунального моста в реку упала девушка. И многие, кто находился в тот момент на палубе, стали очевидцами произошедшего.

- Увидев ее голову в реке, люди побежали к капитану, чтобы тот остановил судно и направился в ее сторону, - вспоминает Светлана. – До девушки мы добрались минут за семь, и все это время слышали, как она кричала о помощи. Мы поняли, что она жива и стали кричать ей в ответ: «Держись, сейчас будем». Спасло ее то, что она легла на спину и в таком положении ждала нас.

Когда теплоход подплыл к находящейся в воде девушке, матросы спустили трап и бросили ей в воду спасательный круг. Незапланированная пассажирка речного судна сама смогла подняться по трапу. На вид ей было лет 16, но потом выяснилось, девушка уже совершеннолетняя.

- Привет, меня зовут Настя (имя изменено по требованию законодательства, - Ред.), - представилась она. – Похоже, я повредила спину.

Ее тут же увели в рубку к капитану, а команда пошла к берегу, вызвав в это время на пирс все оперативные службы.

- Крови у нее не было, а красный цвет на одежде - это такой принт необычный на футболке, и даже макияж со стрелками у нее не пострадал, - объясняют очевидцы.

Когда теплоход причалил к берегу, его уже встречали медики «скорой». Упавшую с моста девушку внесли в карету на носилках.

- Я был на борту теплохода, - рассказал нам автор видео – блогер из Москвы. – И специально стал снимать на камеру операцию по спасению девушки. Сделал это для того, чтобы команду теплохода наградили за спасение человеческой жизни.

- Девушка была госпитализирована, - сообщили «КП» в краевом минздраве. – Она находится в состоянии средней степени тяжести, ей оказывается вся необходимая медицинская помощь.