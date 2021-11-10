В Пермском крае осудили мужчину за гибель 8 человек на пожаре

На пожаре погибли взрослые и двое детей. Фото: СКР по Пермскому краю.

В Кудымкаре суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в гибели 8 человек. Об этом сообщает СКР по Пермскому краю. Ему ограничили свободу на 1,5 года.

Напомним, утром 1 мая в Кудымкаре произошел пожар в частном одноэтажном деревянном доме. В огне погибло восемь человек. Среди них двое детей 4 и 9 лет, их 39-летняя мать. Также среди жертв 20-летний парень, 30-летний молодой мужчина, и две женщины - 66 и 40 лет и еще один мужчина.

По факту смерти людей на пожаре СУ СКР по Пермскому краю было возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам».

Следователи выяснили, что осенью 2019 года обвиняемый по просьбе своей сестры установил в доме, где она проживала отопительный котел, не соблюдая требования пожарной безопасности.

- В процессе длительного и интенсивного использования указанного отопительного оборудования допущенные при его установке нарушения привели к чрезмерному прогреву стен дома и их возгоранию в ночь с 30 апреля на 1 мая 2021 года, - сообщает СКР по Пермскому краю. - В результате пожара погибли 8 проживавших в доме человек, в том числе 2 несовершеннолетних.

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