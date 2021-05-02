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Происшествия2 мая 2021 12:28

«Сестре теперь предстоит хоронить восьмерых»: в Прикамье собирают деньги на похороны погибших в огне на пожаре

Жуткая трагедия произошла в Кудымкаре
Андрей МАТЛИНАндрей МАТЛИН
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Все, что осталось от дома, где жила большая дружная семья. Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю.

Все, что осталось от дома, где жила большая дружная семья. Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю.

Ранним утром, 1 мая, в Кудымкаре загорелся одноэтажный деревянный дом. К моменту приезда пожарных деревянное строение уже было объято пламенем. Когда его потушили, на пепелище нашли обгоревшие тела восьми человек, которых огонь застал спящими.

В сгоревшем доме жила большая дружная семья: 39-летняя жительница Кудымкара со своим гражданским мужем, трое ее детей, 66-летняя мать, невестка и брат.

Погибшую пару хорошо знали в Кудымкаре по выступлениям в городской команде КВН.

Сестре погибшего теперь предстоит хоронить восьмерых родственников. Коллеги погибших обратились к неравнодушным людям за помощью.

- Друзья... В Кудымкаре произошла страшная трагедия, - говорится в посте на странице ВКонтакте Коми-Пермяцкого агротехнического техникума. - 8 человек погибли в страшном пожаре... Среди них два активиста города, КВНщики, прекрасная пара Екатерина и Эдуард. Помимо них в огне погибли шесть родственников Эдуарда, в числе которых - дети... Мама Екатерины не имеет денежных средств на похороны дочери. А сестре Эдуарда надо хоронить семерых... Мы, КВНщики и активисты города, открываем сбор средств на похороны всех погибших. Ответственный за сбор средств - Вотинов Михаил Викторович https://vk.com/id155223191 Помогите любой суммой, кто сколько сможет! Перевод Сбербанк Онлайн по номеру 8-908-243-85-97 Михаил Викторович В. После похорон будут предоставлены все чеки и документы о всех затратах. Оставшиеся деньги будут отданы под подпись родственникам. В Интернете уже есть объявления о сборе средств, две из которых правдивы. Можно также перечислять средства непосредственно напрямую сестре Эдуарда по номеру 8-952-337-44-26 Кристина Владимировна. Можно перечислить деньги и сокоманднице Екатерины - Виктории Канюковой - 8-982-230-54-90. Мы будем благодарны любой сумме! О месте и времени отпевания и похорон мы сообщим сразу, как станет известно. Заранее благодарим всех за помощь. Помогите распространить этот пост репостом во всех соцсетях!

Вечная память! Фото: Михаил Вотинов.

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