«Сестре теперь предстоит хоронить восьмерых»: в Прикамье собирают деньги на похороны погибших в огне на пожаре

Все, что осталось от дома, где жила большая дружная семья. Скриншот видео СУ СКР по Пермскому краю.

Ранним утром, 1 мая, в Кудымкаре загорелся одноэтажный деревянный дом. К моменту приезда пожарных деревянное строение уже было объято пламенем. Когда его потушили, на пепелище нашли обгоревшие тела восьми человек, которых огонь застал спящими.

В сгоревшем доме жила большая дружная семья: 39-летняя жительница Кудымкара со своим гражданским мужем, трое ее детей, 66-летняя мать, невестка и брат.

Погибшую пару хорошо знали в Кудымкаре по выступлениям в городской команде КВН.

Сестре погибшего теперь предстоит хоронить восьмерых родственников. Коллеги погибших обратились к неравнодушным людям за помощью.

- Друзья... В Кудымкаре произошла страшная трагедия, - говорится в посте на странице ВКонтакте Коми-Пермяцкого агротехнического техникума. - 8 человек погибли в страшном пожаре... Среди них два активиста города, КВНщики, прекрасная пара Екатерина и Эдуард. Помимо них в огне погибли шесть родственников Эдуарда, в числе которых - дети... Мама Екатерины не имеет денежных средств на похороны дочери. А сестре Эдуарда надо хоронить семерых... Мы, КВНщики и активисты города, открываем сбор средств на похороны всех погибших. Ответственный за сбор средств - Вотинов Михаил Викторович https://vk.com/id155223191 Помогите любой суммой, кто сколько сможет! Перевод Сбербанк Онлайн по номеру 8-908-243-85-97 Михаил Викторович В. После похорон будут предоставлены все чеки и документы о всех затратах. Оставшиеся деньги будут отданы под подпись родственникам. В Интернете уже есть объявления о сборе средств, две из которых правдивы. Можно также перечислять средства непосредственно напрямую сестре Эдуарда по номеру 8-952-337-44-26 Кристина Владимировна. Можно перечислить деньги и сокоманднице Екатерины - Виктории Канюковой - 8-982-230-54-90. Мы будем благодарны любой сумме! О месте и времени отпевания и похорон мы сообщим сразу, как станет известно. Заранее благодарим всех за помощь. Помогите распространить этот пост репостом во всех соцсетях!

Вечная память! Фото: Михаил Вотинов.

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