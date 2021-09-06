Впервые за долгие годы семья собралась вместе. Фото: предоставлено благотворительным фондом «Дедморозим».

Настя Головенкина появилась на свет в небольшом шахтерском городке Кизеле в декабре 88-го года с тяжелой формой ДЦП. Ее мама не стала писать отказ и забрала ребенка домой. Ходила с ней по врачам, лежала в больницах, но медики упорно твердили: не привязывайся к ней, все равно не выходишь.

- В те годы таким родителям настоятельно рекомендовали оставлять детей в специальном учреждении, мол, ребенку там будет лучше, - говорит директор благотворительного фонда «Дедморозим» Надежда Ли, в прошлом году она оформила официальное опекунство над Настей и забрала ее в «тренировочную квартиру», где инвалидов обучают премудростям самостоятельной жизни.

Страшилки про интернат

- Настиной маме объясняли, что в детском доме персонал имеет педагогическое и медицинское образование, там будут следить за ребенком. Все тогда делалось для того, чтобы человек мог приносить пользу обществу, а не сидеть дома с ребенком-инвалидом, - продолжает Надежда.

И Настина мама дрогнула. Поначалу еще навещала дочку, забирала на выходные, привозила игрушки, а потом переехала в другой город и родила здоровую дочь. Связь оборвалась…

А Настя выжила и осталась одна-одинешенька на всем белом свете. Сначала жила в детском доме, а когда исполнилось 18, девушку перевели в психоневрологический интернат. Все эти годы, глотая по ночам слезы, Настя мечтала найти свою маму…

- Жизнью в интернате сироток пугают с детства, - рассказывает Надежда. - Это комната на пять посторонних друг другу людей и полное отсутствие права выбора у человека. Настю с ее диагнозом поселили на первом этаже, поэтому ее соседками стали бабушки и инвалиды-колясочники. Прожила она там 13 лет.

В интернате подросшей Насте рассказали, что по документам у нее есть мама и младшая сестра. Но девушка не могла понять, почему они не приезжают к ней. Может быть, дело в ней, в Насте?

Из-за своей болезни она не умеет говорить в привычном нам понимании, она объясняется жестами или словами «да» и «нет», и не может выстраивать фразы. Чтобы общаться с миром, Настя накопила с пенсии денег, купила планшет и установила туда специальную программу, чтобы людям было проще понимать ее.

«Боялась трогать чайник»

Однообразная жизнь Насти сделала крутой вираж полгода назад. Волонтеры пригласили девушку пожить в «квартиру будущего», где привыкают к обществу такие же, как она, выпускники интерната.

Настя живет на «тренировочной квартире», где инвалидов обучают премудростям самостоятельной жизни. Фото: предоставлено благотворительным фондом «Дедморозим».

Так у Насти появилась большая светлая комната в новом доме, где она - полноправная хозяйка. Поднимается на свой этаж на лифте и сама открывает двери ключом. В соседних с ней комнатах живут другие девушки - выпускницы интерната. Круглые сутки с ними находятся дежурные сопровождающие.

- В первые дни в «тренировочной квартире» Насте было очень страшно: она расплакалась, потому что не могла сама разобрать вещи, боялась трогать чайник и подходить к горячей сковородке, - вспоминают волонтеры. - Но Настя герой, несмотря на то, что спастика мешает ей управлять своими движениями, она научилась кушать и пить сама. А еще любит готовить, ходить в магазин, покупать продукты. Она практически все может делать сама: у нее прекрасная память и она запоминает список продуктов, которые нужно купить в магазине. Научилась мыть полы, стирать и гладить белье.

После переезда Настя впервые в жизни пошла в школу для ребят с особенностями развития. В детском доме у таких, как она, учителей не было, только воспитатели. Сейчас она занимается по персональной программе, учится читать и писать, и педагоги ее хвалят. Причем из-за своих особенностей писать ей даже удобней на полу. Если на парте тетрадь от нее постоянно убегает, то на полу она ловко придерживает ее ногой. Но в школе все-таки сидит за партой.

Купила маме теплый халат

В интернате не было интернета, и свою страничку в соцсетях Настя зарегистрировала уже в Перми. Добавила туда несколько друзей и подруг.

А в Сибири в это время жила и не теряла надежды разыскать свою старшую сестру девушка по имени Полина. Младшая сестра Насти знала о ее существовании с самого раннего детства и очень хотела встретиться.

И вот однажды на очередной запрос «Настя Головенкина» в поисковике у Полины всплыла Настина страничка.

- Мама, наша Настя наконец-то нашлась! - со слезами закричала девушка маме.

Но Настя долгое время не выходила в онлайн, и Полина решила написать сообщение Настиной подруге, девушке - волонтеру.

- Мы рассказали Насте, что ее разыскивает сестра и спросили, будет ли она общаться с родными, всякое ведь может быть: и обида, и страх, но Настя согласилась, - рассказали волонтеры.

В то время у Полины, которая вместе с мамой жила в Тобольске, только-только родилась дочка Агата. И она не могла все бросить и приехать в Пермь. На встречу со своими родными поехала сама Настя. Она накупила подарков: маме - теплый халат, сестре - варежки, маленькой племяннице - серебряную ложечку.

- Конечно, вокзал - это не место для эмоций, самое трогательное началось в машине, которую вела Полина, - рассказывает Надежда Ли. - В дороге Настя начала осторожно дотрагиваться до сестры мизинцем. Я говорю: «Ну что, Настя, у тебя теперь есть настоящая живая сестра?» и Настя заплакала. И я тоже начала плакать на заднем сиденье, и Полина начала...

Многое во время этой поездки для Насти было впервые в жизни: она и на поезде ехала, и на самолете летела.

«Прости меня, дочка»

Когда дошли до квартиры, негласно решили, что после долгих лет разлуки Настя зайдет к маме первой. Несколько минут они пробыли наедине. А когда Полина и Надежда зашли, мама с дочкой продолжали стоять, молчать и обниматься.

- Я уже выплакала все свои слезы, дочка, - вздохнула женщина. - Прости меня, если сможешь.

Насте сложно было простить маму, но она счастлива, что теперь они могут общаться. Фото: предоставлено благотворительным фондом «Дедморозим».

- Все они - мама, Полина, Агата и Настя - очень друг на друга похожи, видно, что они - одна семья, - продолжает опекун. - Хорошая, добрая, живущая в уютной квартире. Видно, что они скучали и очень хотели этой встречи. И если бы в свое время опека поддержала маму, а не настаивала - отдать Настю в учреждение, семья ни за что не отказалась бы от нее.

В первые дни в родной семье Насте даже приходилось немного «повоевать» с мамой за свою самостоятельность. Женщина постоянно пыталась поддержать вновь обретенную дочь под руки, но вскоре поняла, где нужна ее помощь, а где - нет. И Настя осталась погостить у родных на две недели: поздравить маму с днем рождения.

- А потом я забрала Настю в Пермь, где у нее своя взрослая жизнь, свои друзья, заботы и дела, и это было ее решением вернуться, - объясняет Надежда. - Но Настя продолжает общаться с родными, они собираются приехать к ней в декабре, на день рождения. Настя после этой поездки стала чуть старше и ответственней. Важно, когда ты чей-то взрослый, а теперь у нее есть родная маленькая племянница!

- Настя, простила ли ты маму за то, что столько лет тебе пришлось жить одной? - спросили мы.

- Частично, обида все равно осталась, но я очень рада, что теперь мы вместе, - дала понять Настя.

ВОПРОС РЕБРОМ

Почему у Насти нет своего жилья?

Впереди у девушки-инвалида еще одно важное дело. Она решила пойти в суд, чтобы встать в очередь на квартиру. По закону государство, как сироту, должно было поставить ее на очередь до 23 лет, но так как Настя жила в интернате, этого не сделали.

- Это длительный, но реальный процесс, - объясняют юристы. - У Насти это право есть, и так как оно не было получено своевременно, сейчас все вопросы нужно решать в судебном порядке. Предполагается, что это будет не один судебный процесс, и каждый будет длиться несколько месяцев. Сначала нужно признать Настю жительницей Перми, затем признать ее социальной сиротой, ведь когда Настя была маленькой, социальное учреждение, где она находилась, вышло в суд, чтобы лишить маму девочки родительских прав. Так было проще согласовывать все лечение, перемещение или переводы в другой интернат. И уже затем встать в очередь на квартиру.

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