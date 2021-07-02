«Хочу дом у реки и троих детей»

Василий уже два года живет самостоятельно и строит серьезные планы на будущее. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Когда я появился на свет, врачи сразу сказали, что с таким диагнозом, как у меня, дети до года не доживают или на всю жизнь остаются «лежаками», - рассказывает 23-летний пермяк Василий Кардаков. - У меня - спинномозговая грыжа. Операция не помогла, и я вынужден передвигаться в инвалидной коляске.

Вася живет на 14-ом этаже. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Мама оставила, но не бросила

С Василием мы встретились возле высотки, где он живет. Парень ловко поднялся по пандусу, въехал в подъезд, потом - в лифт, поднялся на 14-й этаж и пригласил нас в гости в свою однушку. Он смог переломить все существующие правила. Судьба готовила ему место в закрытом психоневрологическом интернате, а он сумел снять диагноз «умственная отсталость» и живет сейчас рядом с нами. Ездит на автобусах, учится, ходит в кафе и встречается с друзьями. А еще любит мечтать. Но об этом чуть позже…

У Василия убедительная жизненная позиция. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

23 года назад мама Васи решила, что не справится с проблемами, и оставила сына в доме малютки, но не бросила совсем, а приезжала, навещала. До четырех лет Вася рос в Перми, потом его перевели в детский интернат в Рудничном.

Василий лихо справляется с мытьем посуды. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Жизнь в детском доме - это когда от тебя ничего не зависит, когда нужно подчиняться строгому распорядку: завтрак, обед, тихий час, прогулка, сон, - говорит Василий. - Там я прожил до 18 лет. Раз в полгода ко мне приезжала мама. Она привозила конфеты, подарки, а потом пропала на год, и я узнал, что у меня появился сводный брат. Лет в 13 лет я попытался с ней поговорить: смогу ли я вернуться домой?

Приготовить салат -легко. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Но женщина в ответ расплакалась: «Нам тяжело будет, да и живу я в квартире второго мужа, а он не разрешит».

- Ближе к совершеннолетию появились страхи, что из детского дома меня переведут во взрослый интернат, где я снова буду жить уныло и от кого-то зависеть, - говорит Василий. - Благо, в детском доме я подружился с ребятами из фонда «Дедморозим», они навещали нас, всегда приезжали на Новый год и дарили подарки. В первый раз я попросил для себя фотоаппарат, чтобы снимать друзей, во второй Новый год - телевизор для нашей группы.

Готовимся к высшему образованию Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Именно в фонде Васе подсказали, что после окончания коррекционной школы ему можно будет поступить в Кунгурский техникум-интернат на садовода-декоратора. Там парень отучился четыре года и получил специальность. Все это время он жил в общежитии при техникуме, учился общаться с миром и даже встретил первую любовь.

«В Перми я впервые увидел трамвай»

- Когда я начинал жить самостоятельно, мне все было страшно: я постоянно проверял двери, чтобы кто-нибудь не зашел, спал с включенным светом, - вспоминает пермяк. - А еще нужно было ходить в магазин, готовить еду, убирать мусор, стирать и гладить. Спасибо, меня сопровождали и рассказывали, как рационально тратить мою пенсию 18 900, чтобы денег хватило на все.

Самостоятельная жизнь. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После окончания техникума парень попал в проект «Вернуть будущее» фонда «Дедморозим», который помогает ребятам из интернатов стать самостоятельными и независимыми даже в базовых вещах.

- Команда проекта помогает таким ребятам устроиться в самостоятельной жизни, - говорят в фонде «Дедморозим». - На этом пути у каждого свои трудности - кому-то достаточно юридической поддержки и консультации, как пользоваться общественным транспортом и государственными сервисами, а кого-то нужно в прямом смысле учить жить - вести быт, платить за ЖКХ и получать базовое школьное образование. Нередко в «квартире будущего» с ребятами прямо по сменам живут кураторы и помогают осваивать необходимые навыки. Вася не жил в тренировочной квартире. Координаторы фонда помогли ему получить собственное жилье и снять диагноз «умственная отсталость». Для этого ему пришлось пройти через психиатрические экспертизы и суды.

Василий привык все делать сам. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После снятия диагноза Вася получил возможность доучиться в школе, а в планах - поступить в вуз на режиссера или журналиста.

- Мое утро начинается с кофе, потом я готовлю завтрак - сырники или глазунью, или спускаюсь в кафе, - рассказывает Вася. - Глажу, стираю, мою полы, хожу за продуктами - все сам! А дальше жизнь просто бьет ключом: я езжу на тренировки по танцам на колясках, по боче, играю в настольный теннис. Я живу в Перми два года, и поначалу это для меня было настоящее чудо: я впервые увидел трамвай, купил себе сотовый телефон, и даже мама теперь приезжает ко мне в гости!

У Василия много наград. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- А о чем мечтаешь теперь?

- Мечтаю добиться успехов в танцах на колясках, получить высшее образование, научиться водить машину, - перечисляет Василий - А еще уверен, что у меня будет счастливая семья и трое детишек. И хоть первые мои отношения оказались неудачными, я верю, что любовь обязательно найдет меня! А жить с моей будущей семьей мы будем в большом доме на берегу реки.