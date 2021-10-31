«Без очередей и ажиотажа»: Как в последний выходной октября работают пункты вакцинации в Перми

Возле пункта в ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б стояло несколько человек. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Ежедневно в Пермском крае бьются антирекорды по заболеваемости COVID-19. 31 октября количество новых заболевших приблизилось к 700. Власти объявили о жестких мерах по борьбе с коронавирусом. С 1 по 7 ноября за небольшим исключением закроют почти все организации.

Это необходимо, чтобы разобщить людей и остановить рост инфекции. А вот куда не возбраняется пойти во время локдауна – так это в пункт мобильной вакцинации, чтобы сделать себе прививку от COVID-19.

QR-код нужно показать, даже если просто хочешь выпить кофе. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В выходные в соцсетях появился видеоролик, на котором запечатлено, как в торговом центре стоит толпа людей на вакцинацию, а работники ТЦ призывают собравшихся разойтись. Якобы все это происходит в Перми.

Фотокор «Комсомолки» проехался по пермским торговым центрам, где открыты пункты мобильной вакцинации и выяснил ситуацию. Оказалось, ролик был снят в соседнем Екатеринбурге, а в Перми можно спокойно вакцинироваться.

В "Семье" желающих вакцинироваться не было. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мы за время работы всего семь человек приняли, - рассказали через два часа работы в пункте мобильной вакцинации в ТРК «Семья» на ул. Революции, 13.

Он, напомним, открылся здесь не так давно и находится во второй очереди на втором этаже, рядом с магазином Befree. В воскресенье, 31 октября, пункт работает с 12.00 до 18.00.

В самом торговом центре перед локдауном было многолюдно. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

К дверям мобильного пункта ведут ограждения с сигнальными лентами, а вот ни одного желающего вакцинироваться там журналисты «КП» не встретили. Зато в самом торговом центре достаточно многолюдно. Люди покупают товар перед завтрашним локдауном. В отделы покупателей пропускают только по QR-кодам. Объявления висят практически на каждом отделе.

В магазины пускали покупателей только с QR-кодами. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Следующим нашим адресом был пункт вакцинации в ТРК «Планета» на шоссе Космонавтов, 162б. Но и здесь особого ажиотажа не было, хотя в минувшие выходные и на неделе здесь выстраивались многочасовые очереди из желающих вакцинироваться. Объявление на стене предупреждает всех, кто пришел сделать прививку, что вакцины Спутник Лайт, дающей возможность тут же получить QR-код, в наличии нет. Возле пункта стояло не более семи-десяти человек.

Без очередей и ажиотажа. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Так все разъехались на неделю, вот никого и нет, - объяснили нам пермяки, пришедшие на вакцинацию.

Объявление у мобильного пункта в ТРК "Планета". Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

О том, как в воскресенье, 31 октября, работают пункты вакцинации в Перми, можно узнать здесь.

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