Для невакцинированных и непереболевших людей старше 60 лет вводится режим строгой самоизоляции Фото: архив "КП"

В пятницу, 29 октября, члены оперштаба по борьбе с коронавирусом в Пермском крае отметили, что ограничительных мер, действующих на сегодняшний день в регионе, недостаточно. Для стабилизации ситуации требуется максимально ограничить число контактов среди жителей. В связи с этим на период нерабочих дней - с 1 по 7 ноября - в Пермском крае приостанавливается работа большинства организаций: кафе, баров, кинотеатров, театров, ряда магазинов. Но для некоторых сфер деятельности власти сделали исключение.

Список организаций, которым можно работать на особых условиях:

- Заведения общепита – рестораны, кафе, столовые, буфеты, бары, закусочные - но при условии, что работать они будут только на вынос или оказывать доставку;

- Столовые в гостиницах, хостелах, а также в частных и муниципальных организациях, но при условии, что обедать там будут только постояльцы или работники данных организаций;

– Аптеки;

– Продовольственные и непродовольственных магазины, но при условии, что доля товаров первой необходимости составляет не менее 30% от ассортимента;

– Магазины, которые продают товар дистанционно или доставляют его;

– Организации, оказывающие бытовые услуги, но без возможности их посещения;

– Нотариальные конторы, но при условии, что их услуги носят неотложный характер;

– Детские сады, в которых работают дежурные группы;

– Ритуальные агентства, отделения почты, строительные организации, СМИ и типография;

– Автосервисы, шиномонтажки;

– МФЦ.

Кроме того, с 1 ноября и до особого решения оперштаба режим строгой самоизоляции должны соблюдать люди старше 60 лет, если они не вакцинировались или не переболели коронавирусом. Также с 8 ноября заведения общепита будут работать до 23:00. Власти добавили, что после окончания нерабочих дней сертификаты о вакцинации от коронавируса и QR-коды по-прежнему будут использоваться для покупки товаров и посещения массовых мероприятий.