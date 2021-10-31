Где в Перми сделать прививку 31 октября

В наличии вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа. Фото: архив "КП"

В Пермском крае первым компонентом сделали себе прививку почти 914 тысяч человек, вторым – 675 тысяч. Где в наступивший выходной 31 октября можно вакцинироваться и как будут работать пункты вакцинации, рассказали в Минздраве. В наличии вакцина против коронавирусной инфекции COVID-19 и гриппа.

Торгово-развлекательный комплекс «Планета», Шоссе Космонавтов, 162б (1-й этаж)

31 октября с 10.00 до 20.00;

Выставочное объединение «Пермская ярмарка», Шоссе Космонавтов, 59, (1-й этаж)

31 октября с 10.00 до 18.00;

ТРК СПЕШИLOVE, ул. Спешилова, 114 (1-й этаж)

31 октября с 11.00 до 17.00;

В наличии кроме вакцин от COVID-19 и вакцины от гриппа, вакцина от пневмококковой инфекции.

МФЦ, филиал «Центральный», ул. Куйбышева, 9

31 октября с 11.00 до 17.00;

ТРК «Семья», ул. Революции, 13 (2-я очередь, 2-й этаж, рядом с магазином Befree)

31 октября с 12.00 до 18.00;

Сделать прививку могут все желающие старше 18 лет. Перед вакцинацией проводится осмотр врача. С собой – паспорт и СНИЛС.