Как в былые времена: «Амкар-Пермь» встречается с дублем «Урала»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» готов сыграть последний официальный выездной матч календарного года. Пермяки находятся в Екатеринбурге, где встретятся с фарм-клубом команды Премьер-лиги – «Уралом-2». Игра продет на поле манежа «Урал» без зрителей. Стартовый свисток прозвучит в 14:30 (0+).

Трансляцию матча организует принимающая сторона, ссылку на эфир в день игры появится в соцсетях команды.

Команды уже встречались друг с другом в группе «4» второго дивизиона ФНЛ и совсем недавно – три недели назад. Игра, прошедшая 10 октября на стадионе «Звезда», завершилась победой «Урала-2» – 0:2. Дубль оформил молодой форвард гостей Даниил Арсентьев.

Сегодняшний соперник «амкаровцев» – сосед нашего клуба по турнирной таблице. Хозяева поля отстают от пермяков всего на три очка и располагаются на седьмой строчке, имея 23 очка в активе, семь побед, две ничьих и шесть поражений. Два последних матча в группе «4» команда сыграла против пермской «Звезды». В первом – одержала уверенную домашнюю победу – 4:2. Неделю спустя пермяки взяли реванш – 1:0.

«Амкар» же занимает пятое место турнирной таблицы. У пермяков восемь побед, две ничьих и пять поражений. 26 очков, 21 забитый и 15 пропущенных мячей. Отставание от первого места, которое занимает ульяновская «Волга» - 13 очков.

Напомним, ранее клуб провел неудачную серию игр. Она стартовала 30 сентября крупным выездным поражением от «Спартака» из Туймазов (1:4). 4 октября с таким же счетом и на выезде пермяки уступили «Оренбургу-2». 10 октября произошло уже упоминаемое поражение от «Урала-2».

17 октября команда скрасила неудачную серию домашней победой над «Ностой» (2:0). Но неделю спустя вновь проиграла на выезде той же «Носте» - 0:1.

Отметим, перед грядущей игрой пресс-служба клуба выпустила традиционный выпуск программы «Че по футболу». Гостем (уже во второй раз в истории программы) стал президент ФК «Амкар-Пермь» Валерий Чупраков. Он прокомментировал последние результаты команды и успокоил сердца болельщиков.

Валерий Чупраков, президент ФК «Амкар-Пермь»:

– Поражение в Новотроицке непростое. Но надо отдать должное команде: когда остались в девятером – бились. Командный дух есть и он формируется. Ничего страшного не происходит. И я ко всем обращаюсь: не нужно истерик. Коллектив рождается: могут быть успехи, потери, неожиданные поражения. Но наша задача – первое место. И она не будет сниматься. Нет таких команд во всем мире, чтобы они прошли весь турнир на победах.

«Доверие к Рустему Хузину остается в полной мере. Нужно время. Я знаю, кто такой Рустем, я знаю его харизму и профессионализм. Кто бы что не говорил, но Хузин будет тренером ФК «Амкар-Пермь», - добавил Валерий Чупраков.

Полный выпуск программы - на Youtube-канале «Амкара».

КСТАТИ

После сегодняшнего «уральского дерби» пермский болельщик увидит команду только дома. По крайней мере, в 2021 году. Напомним, все три оставшихся в году домашних матча пройдут в манеже «Пермь Великая». 4 ноября красно-черные примут «Оренбург-2», 9 ноября – «Спартак» из Туймазов, а 14 ноября завершат сезон дерби со «Звездой» (все – 0+).

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