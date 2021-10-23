«Амкар-Пермь» на выезде проиграл «Носте»

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» потерпел очередную неудачу в группе «4» второго дивизиона ФНЛ. Пермяки на выезде уступили одному из аутсайдеров турнира – новотроицкой «Носте». Матч, состоявшийся днем 23 октября, завершился со счетом 1:0 в пользу хозяев поля.

Началась игра в пользу «Амкара» и ничего не предвещало беды. Где-то команде гостей не хватило скорости, а где-то – точности в завершении моментов.

Но первый тревожный «звоночек» прозвенел на 24-й минуте встречи. Прямую красную карточку заработал опорный полузащитник пермяков Никита Дроздов. Футболист в борьбе за мяч в воздухе ногой ударил игрока соперника по лицу. Такое в футбольном мире рефери обычно не прощает и сразу отправляет игра с поля на заслуженный отдых. Так произошло и сегодня.

А спустя четыре минуты в ворота «Амкара» пришел первый и единственный гол встречи. «Носта» сразу же воспользовалась плодами удаления, перехватила мяч в середине поля и провела быструю контратаку. Провал в опорной зоне – помочь команде не смогли ни защита, ни вратарь. Гол на счету Ильи Ферапонтова.

На 36-й минуте защитник «Амкара» Илья Шабанов заработал первую желтую карточку, не по правилам отобрав мяч у игрока атаки «Носты». А на 49-й минуте второго тайма сорвал перспективную атаку хозяев – вторая желтая и удаление.

Пермяки остались вдевятером и не сдавались, но численное большинство хозяев и игра в обороне сделали свое дело. В итоге 1:0 на табло, два глупых удаления и очередное поражение в чемпионате не от прямого конкурента из верхней части турнирной таблицы.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Амкар-Пермь»:

- Особо комментировать нечего. Проиграли аутсайдеру. Начало матча складывалось для нас хорошо, были хорошие подходы к воротам соперника, были два момента. Не стопроцентных, но хороших, чтобы забить. Игру сломало удаление в центре поле. И второе удаление тоже. Два неоправданных удаления. Понятно, что игра сломалась, была нарушена игровая дисциплина. Тяжело играть ввосьмером. Тем не менее, благодарен ребятам за то, что бились до конца и продолжали создавать моменты. Соперник играл по счету. Но сегодня это не наш день. Соперника могу поздравить с победой.

«Ничуть не уступили сопернику. Сегодня показали зубы, характер. Удаления были заслуженные, это и повлияло на ход игры», - прокомментировал исход матча главный тренер «Носты» Антон Сычев.

Поражение стало четвертым для «Амкара» за последние пять матчей. Ранее красно-черные неожиданно для всех уступили трем другим командам группы «4». 30 сентября – «Спартаку» из Туймазов (1:4). 4 октября – «Оренбургу-2» (1:4). А 10 октября – «Уралу-2» (0:2).

Скрасить неудачную серию помогла победа над «Ностой» дома в прошлое воскресенье – 2:0. Но, как оказалось, глубокий кризис в команде продолжается. И как из него выходить – решать тренеру, игрокам и менеджменту клуба.

Пермяки остались на пятой строчке турнирной таблицы группы «4». Отставание от первого места увеличилось до шокирующих 13 очков. Ульяновская «Волга» вновь победила в параллельном матче. На этот раз команда не оставила шансов «Спартаку» из Туймазов – 0:5.

Второе место с 34 очками занимает «Челябинск». На третьем месте «Тюмень», 31 очко. 27 очков у «Новосибирска» с четвертой строчки. «Амкар» с 26 очками занимает пятое место. Отрыв от «Урала-2» и пермской «Звезды» на шестом и седьмом местах – 3 очка. 22 очка и восьмое место у омского «Иртыша».

Следующий матч «Амкар-Пермь» вновь проведет на выезде. Соперник – недавний обидчик красно-черной команды – «Урал-2». Игра состоится под Екатеринбургом в воскресенье, 31 октября (0+). 4 ноября пермяки вернутся домой и примут «Оренбург-2».

Домашняя серия продолжится двумя матчами: 9 ноября со «Спартаком» из Туймазов, а 14 ноября с пермской «Звездой». Этот матч станет последним перед долгим зимним перерывом. Больше до 3 апреля 2021 года мы «Амкар» на поле не увидим. По крайней мере, в официальных матчах.