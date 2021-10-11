«Тяжело что-то комментировать»: «Амкар» потерпел третье поражение подряд

Фото: ФК "Амкар-Пермь"

ФК «Амкар-Пермь» потерпел третье подряд поражение и опустился на пятую строчку турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2. На этот раз подопечные Рустема Хузина дома со счетом 0:2 проиграли «Уралу-2». Матч состоялся 10 октября в Перми на стадионе «Звезда».

Оба мяча в ворота хозяев забил 19-летний Даниил Арсентьев. На 23-й минуте он головой замкнул навес партнера после розыгрыша штрафного. В середине первого тайма «Амкар» мог сравнять счет и вернуться в игру. Но Даур Квеквескири с пенальти попал в штангу.

А в конце матча тот же Даниил Арсентьев поразил с дальней дистанции пустые ворота, которые оставил отправившийся в штрафную Никита Решетняк – 0:2.

Рустем Хузин, главный тренер ФК «Амкар-Пермь»:

- Тяжело что-то комментировать. Игра напряженная, владели инициативой весь матч. Наверное, счет был бы другой, если бы мы забили с пенальти. Соперник наказал нас за счет позиционной атаки. Не справились с нападающим. Игрой доволен, но не результатом. Надо делать выводы, что-то делать и решать. Проигрывают все и проигрывают даже лидеры. Вся борьба впереди.

Поражение стало третьим кряду для пермской команды. Напомним, неудачная серия стартовала 30 сентября. Тогда в гостях «Амкар» потерпел разгром от «Спартака» в Туймазах – 1:4. Но на этом кошмары пермских болельщиков не закончились. Через пять дней на выезде красно-черные уступили «Оренбургу-2», и вновь с таким же разгромным счетом.

Последнюю победу на данный момент «Амкар-Пермь» одержал две недели назад – в пермском дерби над ФК «Звезда» (3:1).

Сейчас команда опустилась на пятое место турнирной таблицы группы «4» ФНЛ-2. У «Амкара» после 13 матчей 23 очка. В активе – семь побед, две ничьих и четыре поражения. 19 забитых и 14 пропущенных голов. «Урал-2» поднялся на седьмую строчку с 20 очками.

Следующий матч пермяки сыграют 17 октября. В гости в Пермь приедет один из аутсайдеров группы – новотроицкая «Носта». Команда с 8-ю очками занимает 13-е место турнирной таблицы группы «4».

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