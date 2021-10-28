«Схожу с ребенком в кино, куплю вам платье»: Как в Перми обладатели QR-кодов решили подзаработать на антипрививочниках

В новой ситуации бизнес решил извлечь прибыль, только вот поможет ли это нам в борьбе с коронавирусом? Фото: ИВАНОВА Диана

Прикамье - один из первых регионов, где без QR-кода теперь не пускают ни в торговый центр, ни в кафе, ни в театр. Сразу после того, как в Прикамье объявили об обязательности QR-кодов, пермяки ринулись штурмовать пункты мобильной вакцинации. Там начали выстраиваться многочасовые очереди. А тем временем ушлый народ тут же придумал, как заработать на антипрививочниках.

На сайтах бесплатных объявлений мы обнаружили несколько заманчивых предложений: «Куплю или заберу вместо Вас товар из торговых центров, есть QR-код», «Шопинг по видеосвязи, QR-код в наличии», «Отведу вашего ребенка в театр или кино, есть QR-код» и даже «Несовершеннолетний покупатель. Отоварюсь за вас в магазинах на время действия QR-кодов».

Покупаете билеты и оплачиваете мои услуги

Звоним по объявлению и интересуемся, на каких условиях можно отправить скучающего на каникулах сына-школьника в кино.

- Я женщина порядочная, у меня официальный брак и шестилетний ребенок, - щебечет приятным голосом пермячка, разместившая объявление о том, что сопроводит сына или дочь родителей-антипрививочников в театр или кино. – У меня свое ИП, которое приносит прибыль, но иногда в жизни возникают новые ситуации, из которых бизнес может извлечь прибыль. Ковидом я переболела, у меня есть действующий QR-код, поэтому вместо вас я могу куда-нибудь сводить вашего ребенка. Вы покупаете два билета: один - на ребенка, второй - на меня, плюс оплачиваете мои услуги. Если близко, то можно договориться рублей за 200, если в центре и далее, то 300 и выше. Ребенка нужно привезти до начала спектакля, мы с вами познакомимся, и я буду сопровождать его все время, пока идет мероприятие. Помогу, если вдруг ребенку в туалет понадобится или в антракте в холле с ним погуляю. Для компании могу дочку свою взять. Но билет на нее я уже сама покупать буду.

- И много у вас заказов?

- На неделе я уже несколько заявок выполнила, а сейчас у меня все свободно. Определяйтесь, перезванивайте.

Вакцинированный курьер купит сапожки

Кстати, обладатели QR-кодов предлагают непривитым пермякам приобрести не только духовные ценности, но и материальные. Если без похода в театр еще можно прожить, то без зимних сапог или шапки накануне холодов - никуда.

Чтобы стать владельцем заветной обновки, в магазин можно не ходить. Пермяк без QR-кода может лежать на диване со смартфоном, а персональный вакцинированный курьер будет ходить по магазину и показывать по видеосвязи зимнюю одежду или обувь.

Кто-то из антипрививочников пошел по еще более легкому пути: им ведь запрещено только покупать товар или услуги, а вот заходить в торговые центры не возбраняется. В ТЦ расположены мобильные пункты вакцинации, и человек вполне может сказать, что пришел вакцинироваться. А на самом деле он ходит по отделам, примеряет одежду, а уже на кассе просит расплатиться за товар своего вакцинированного помощника.

Такую услугу готовы оказать и школьники, которые сейчас на каникулах. Несовершеннолетним не нужен QR-код, чтобы совершать покупки. Свои услуги они оценивают так: 150 рублей за поход в ТЦ, шопинг по видеосвязи - до 490 рублей.

А ВОТ ЕЩЕ БЫЛ СЛУЧАЙ

Ни маме, ни папе, а дочке – пожалуйста!

- Мать семейства пошла с детьми в магазин, дочке понадобились теплые сапожки, - поделился своей историей в соцсетях пермяк. - Они выбрали то, что было нужно, но на кассе им и говорят: «Без QR-кода не продадим». Пригорюнилась женщина, стала звонить мужу. Тот быстренько примчался, QR-кодом размахивает: «Щас все купим!». «А где ваш паспорт?» - строго спрашивает продавщица. Паспорта не оказалось, а по водительскому удостоверению не продали. Отправилось бы семейство восвояси, но 10-летняя дочка спросила: «А может, мне продадут?». И ей продали.

СКАЗАНО

«Каждый месяц умирает тысяча человек, которые должны были бы жить»

Советник губернатора Дмитрий Жебелев:

- Очень жаль, что настойчивость таких людей направлена не на сохранение и спасение жизней, а на создание угрозы. Уверен, тех, кто занимается подобным – меньшинство и надеюсь, что это не повлияет на ситуацию, ведь любой такой пример всегда становится очень громким и нам начинает казаться, что это происходит повсеместно. Но подавляющее большинство остальных людей – другие. И какое бы у нас ни было мнение о том, насколько опасен вирус и полезна ли вакцинация или нет, в этих спорах мы можем проявлять себя по-человечески и прийти, наконец, к тем мерам, которые позволят нам сделать так, чтобы не было избыточной смертности. Ведь сейчас в Пермском крае каждый месяц умирает более тысячи человек, которые должны были бы остаться в живых.

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