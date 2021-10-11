В Пермском крае антипрививочников начнут отстранять от работы

Сейчас вакцинировано лишь 53 % населения, подлежащего обязательной иммунизации или 32,1 % от всего взрослого населения Пермского края. Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Пермский край давно вошел в десятку регионов, где наблюдается самая высокая заболеваемость COVID-19, ежедневно выявляется по 500 и более заболевших, свободных коек в «красных зонах» почти не осталось, от коронавируса умирает каждый десятый пермяк старше 60 лет, - не перестают объяснять опасность ситуации в краевом Минздраве.

И такое положение, по мнению специалистов, из-за того, что пермяки не идут вакцинироваться. Прививки сделали себе 793,2 тысячи жителей Прикамья. 645,5 тысяч из них полностью завершили курс иммунизации. А это всего лишь треть от взрослого населения края. Но для выработки коллективного иммунитета и победы над коронавирусом этого недостаточно!

Чтобы переломить ситуацию, специалисты Роспотребнадзора предупредили, что начнут отстранять антипрививочников от работы. А тем, кто планирует устроиться на новое место, но не имеет QR-кода, будут отказывать в приеме на работу.

Напомним, Постановление Главного санитарного врача по Пермскому краю вышло в середине июля, в нем требовалось, чтобы работодатели обеспечили к 15 сентября вакцинацию 60% работников, занятых в сферах деятельности, связанных с оказанием услуг населению.

- На сегодня вакцинировано лишь 53 % населения, подлежащего обязательной иммунизации или 32,1 % от всего взрослого населения Пермского края, - говорят в Роспотребнадзоре. – Поэтому Управление Роспотребнадзора направляет информацию о работодателях, не обеспечивших нормативный уровень вакцинации в трудовом коллективе, в Государственную инспекцию труда в Пермском крае для принятия мер, направленных на соблюдение обязательных требований Трудового кодекса Российской Федерации. На сегодняшний день направлена информация относительно 290 хозяйствующих субъектов.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Первым компонентом привиты 102 тысячи работников промышленных предприятий. Прививки сделали 47,8 тысяч педагогов и 43,6 тысячи врачей и волонтеров.

Всего на территорию Пермского края поступило 1 157 719 комплектов вакцины. Из них 934 593 – «Спутник V» («Гам-Ковид-Вак»), 157 956 – «Спутник Лайт», 54 200 – «ЭпиВакКорона», 10 970 – «КовиВак».

Среди всех умерших от COVID-19 в 2021 году люди старше 60 лет составляют 85,1%. Чтобы сохранить жизнь и здоровье пожилых людей, иммунизация этой категории населения должна составлять 90 %, а по факту – лишь 39%. В итоге заболеваемость пожилых пермяков составила в апреле — 1237 человек, в мае — 973, в июне — 893, в июле — 2692, в августе — 3719 человек.