QR-коды в Пермском крае: разбираем все тонкости запретительно-цифрового эксперимента

Как ситуация с QR-кодами будет складываться дальше, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в Пермском крае. Фото: Иван Макеев

«Наконец-то антипрививочники не будут так вольготно себя чувствовать», «Проблему действительно пока кардинально решать, люди болеют и не перестают умирать», - высказываются в эфире радио «Комсомольская правда» (96,6 FM) наши радиослушатели.

С 4 октября в Пермском крае вводится система QR-кодов. Теперь у пермяков, которые провакцинировались от COVID-19, появляется больше возможностей отдохнуть и позаниматься спортом в компании таких же, как и они, людей. А для тех, кто отказался от коронавирусной прививки, вводятся запреты на посещение культурных и спортивных мероприятий.

Нет, сходить в театр и спортзал не возбраняется и антипрививочникам, но такой досуг будет серьезно бить им по карману, ведь для банального похода в кино необходимо будет предъявить ПЦР-тест, сделанный не позднее, чем за 72 часа. Средняя стоимость такого теста в Перми составляет 1300 рублей. Если делать срочно, то 2200. И эту сумму нужно будет выкладывать каждый раз, когда антипрививочник решит отправиться в общественное место.

Вопросов по новой системе много, разбираемся во всех тонкостях запретительно-цифрового эксперимента.

Где будут требовать QR-коды?

Сертификат о вакцинации, QR-код или отрицательный ПЦР-тест у вас потребуют при посещении всех заведений культуры: театров, концертных залов, филармонии, дворцов культуры, кинотеатров и цирка. Аналогичное требование к тем, кто хочет заняться спортом в фитнес-центре, фитнес-зале, тренажерном зале или бассейне.

В случае, если вы недавно переболели COVID-19 и вакцинироваться вам разрешено не ранее, чем через полгода, то у вас должен быть действующий сертификат о перенесенной инфекции. Его выдают в поликлинике по месту жительства после выздоровления вместе с больничным листом.

В случае, если у человека медотвод от прививки, то с одной справкой о медотводе на мероприятие его тоже не пустят, необходимо будет предъявить результат ПЦР-тестирования. В Роспоребнадзоре успокоили, что для посещения мероприятий тесты можно будет делать не только в государственных лабораториях, но и в частных.

Важно: это правило действует только для совершеннолетних граждан. Если на мероприятие в качестве зрителя пришел ребенок до 18 лет, то его пропустят без каких-либо справок. Исключение составляют случаи, когда несовершеннолетний является участником соревнований. Тогда он должен будет пройти ПЦР-тест, чтобы не заразить других спортсменов.

С 4 октября закрываются детские игровые зоны, расположенные в торговых центрах, ведь в школах и детских садах все делается для того, чтобы разобщить детей, а в действующих игровых центрах дети спокойно встречались, общались и обменивались вирусами.

Также продолжают действовать ограничения, установленные ранее: это запрет на работу ночных клубов и дискотек. Деятельность кафе и ресторанов ограничена с 01.00 до 06.00 утра, а жителям края необходимо носить маски в общественном транспорте, ТЦ, магазинах, банках, лифтах, на парковках и в местах массового скопления людей.

Но есть и хорошая новость: при условии соблюдения QR-фильтра снимается ограничение по заполняемости зрительных залов и трибун во время проведения культурных и спортивных мероприятий. Ведь там будут собираться только вакцинированные люди, и бояться подхватить вирус уже будет не нужно.

Где взять QR-код?

Все, кто прошел вакцинацию, получают QR-код автоматически в личном кабинете на портале Госуслуг. Его можно распечатать и взять с собой в театр или спортзал, но можно предъявить для проверки и в электронном виде на экране смартфона. Срок действия QR-кода составляет один год, а после перенесенной инфекции – шесть месяцев.

Чтобы у организаторов спортивных и культурных мероприятий не было сомнений, что это именно ваш электронный QR-код, необходимо представить документ, удостоверяющий личность: паспорт или военный билет.

Что делать, если после вакцинации QR-код вам не пришел?

Обычно Сертификат с QR-кодом присылается в личный кабинет на Госуслугах не позже, чем на четвертый день после второй вакцинации от коронавируса. Если этого не произошло, необходимо проверить, является ли статус вашей учетной записи подтвержденной. Подтверждение делается либо лично, либо через банковское приложение.

Если QR-код не прислали по какой-либо другой причине, выяснить это можно в разделе Обратной связи на сайте Госуслуг. Не исключено, что вам придется повторно обратиться в поликлинику, где делали прививку.

Где взять считывающее устройство?

У владельцев спортклубов вопрос, где взять считывающее устройство, которое отсеет не вакцинированных клиентов? За чей счет их нужно приобретать?

- Для этих целей можно использовать сканер для считывания QR-кодов на iPhone или закачать на любой Андроид приложение «Стоп-коронавирус», - пояснили в call-центре горячей линии по коронавирусу. - Направляя камеру на QR-код пришедшего посетителя, на экране можно будет увидеть его данные в регистре вакцинированных лиц, и зеленый значок, указывающий на то, что с вакцинацией у него все в порядке.

Важно, если посетители собираются на мероприятие к определенному часу, то желательно предупредить их о необходимости прийти заранее, чтобы у организаторов была возможность проверить все справки и документы.

Как долго это продлится?

Антикоронавирусные ограничения вводятся в Пермском крае до 1 ноября, причем, пока они не затрагивают общепит. То есть прийти в кафе или ресторан смогут все желающие, вне зависимости от наличия или отсутствия QR-кодов.

А через две недели тему антикоронавирусных ограничений для посетителей кафе и ресторанов обещали вновь рассмотреть на оперштабе. И то, как ситуация будет складываться дальше, будет зависеть от эпидемиологической ситуации в крае.

ВАЖНО:

Все вопросы о введении QR-кодов для посещения массовых мероприятий можно задать по телефону региональной горячей линии по коронавирусу. Операторы call-центра отвечают на обращения как физических, так и юридических лиц: 8 (342) 258 07 87 и короткому номеру 122.

КСТАТИ:

В Пунктах вакцинации в Пермском крае более 380 тысяч свободных слотов на вакцинацию от COVID-19. Записаться на прививку можно на сайте Госуслуг или в поликлинике по месту жительства.

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