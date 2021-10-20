«Он кричал, но его никто не слышал». Подробности гибели молодого пермяка, утонувшего в зерне

Погибший Алексей. Фото из соцсетей

В субботу, 16 октября, на Пермском мукомольном заводе произошел несчастный случай - при разгрузке баржи в зерне утонул 32-летний рабочий Алексей.

- Нам поступило сообщение о том, что на предприятии, которое находится на улице Сергея Данщина, 1а, в зерне утонул рабочий и его не могут найти в трюме баржи, из которой выгружали зерно для Пермского мукомольного завода, - сообщили пермские спасатели.

К моменту приезда спасателей работники комбината все же разыскали и вытащили засыпанного зерном грузчика, но спасти его не удалось. Он скончался до прибытия «скорой помощи»

Как сообщил «КП» источник, знакомый с ситуацией, в то утро Алексей пришел на работу бодрым, с хорошим настроением, но на смену он должен был заступить только вечером.

- Он вышел на подработку, на разгрузку баржи. Работать должен был с напарником, но его не оказалось на рабочем месте и Леша начал разгрузку один. Как все происходило дальше, можно только догадываться. Но, предполагаю, что он попал в воронку, которая образовалась от насоса, откачивающего зерно. Наверное, он кричал, звал на помощь, но его никто не слышал, и некому было выключить этот чертов насос. Ужасная смерть, очень жаль Леху.

Вчера родные простились с Алексеем. У него осталась жена и двое несовершеннолетних детей. Как объяснил юрист Игорь Саввин, компенсация семье погибшего от работодателя положена в любом случае.

- Размер компенсации назначается специальной комиссией, - объясняет Саввин. - Также, если смерть работника произошла не по его вине, суд обяжет предприятие выплачивать денежные средства детям погибшего до достижения ими совершеннолетнего возраста.

Сейчас в причинах произошедшего разбираются следователи и трудинспекция Пермского края.

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