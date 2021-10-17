В Перми 32-летний рабочий мукомольного завода утонул в зерне

Фото: Пермский мукомольный завод.

На Пермский мукомольный завод, который стоит на берегу Камы, зерно привозят баржами. При разгрузке одной из таких барж произошла трагедия – в зерне утонул 32-летний грузчик.

- Нам поступило сообщение о том, что на предприятии, которое находится на улице Сергея Данщина, 1а, в зерне утонул рабочий и его не могут найти в трюме баржи, из которой выгружали зерно для Пермского мукомольного завода, - сообщили пермские спасатели.

К моменту приезда спасателей работники комбината все же разыскали и вытащили засыпанного зерном грузчика, но спасти его не удалось. Он скончался до прибытия «скорой помощи».