Заключенному в колонии в Прикамье на производстве отрубило голову

. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

В прикамской исправительной колонии №10 в поселке Всехвятский Чусовского района осужденному на производстве отрубило голову. Об этом написала в соцсетях правозащитница и журналистка, член ОНК Оксана Асауленко.

«Человеку, оказывается, отрубило голову! Еще в пятницу он был в карантине, а его оттуда и отправили на работу», - сообщила правозащитница.

В пресс-службе ГУФСИН по Пермскому краю сообщили, что по факту произошедшего проводится проверка.

Напомним, ИК-10 – одно из крупнейших исправительных учреждений региона и России. Порядка двух тысяч заключенных работают на лесоповальном и лесопильном производстве.

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