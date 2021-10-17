Пермские роботы-андроиды будут проверять QR-коды у посетителей ресторанов и кинотеатров в Москве, Санкт-Петербурге и Перми

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В связи с ухудшением ситуации с заболеваемостью коронавирусом в регионах страны вводят обязательную проверку QR-кодов о пройденной вакцинации от COVID-19 перед входом в места скопления людей – в театры, рестораны, на стадионы, вокзалы. Введены такие ограничения и в Пермском крае.

Процедура проверки QR-когда занимает немало времени и ложится дополнительной нагрузкой на культурно-массовые, досуговые и спортивные учреждения – ведь нужно выделить людей, поставить их на входе. Сотрудники должны сначала сканировать QR-код, затем сверить результат с паспортными данными входящего.

В пермской компании «Промобот», которая давно занимается разработкой и продвижением роботов-андроидов, решили научить своих питомцев быстро и качественно выполнять эту хлопотную работу. И скоро они будут проверять QR-коды в ресторанах и кинотеатрах Москвы, Санкт-Петербурга и Перми.

- Мы завершили разработку сервиса, с помощью которого наши Промоботы смогут проверять QR-коды о вакцинации, - рассказал один из основателей компании «Промобот» Олег Кивокурцев. – Достаточно будет подойти к нашему симпатичному роботу, приложить к экрану свой QR-код. Промобот проверит его за пару секунд и попросит продемонстрировать паспорт, он быстро сверит фамилию , имя, отчество посетителя и дату рождения. Затем приветливо пригласит посетителя: «Добро пожаловать, проходите, пожалуйста!» Все это займет гораздо меньше времени, чем если бы документы проверял человек.

По словам Олега Кивокурцева, сейчас ведутся переговоры с ресторанами, кинотеатрами, вокзалами и другими организациями Москвы, Санкт-Петербурга и Перми. В столице желание обзавестись такими роботами-помощниками уже выразили, например, в ресторане итальянской кухни The Toy, в Петербурге – в сети "Гуси", в Перми – в ресторане Amber.

Пермские Промоботы с самого начала пандемии помогают людям справиться с коронавирусной инфекцией. Так, в мае прошлого года в Нью-Йорке они консультировали прохожих о симптомах новой инфекции. Затем роботов-андроидов научили быстро и точно измерять температуру тела, и они стали нести службу в аэропортах и на железнодорожных вокзалах в России, Греции и Германии. А вот теперь они смогут заменить людей при проверке QR-кодов.

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