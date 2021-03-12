«Когда захватим мир? Когда придет время». Как в Перми создаются человекоподобные роботы

Разговор с глазу на глаз. Фото: Промобот

БЕЗ НОГ, НО С ЧУВСТВОМ ЮМОРА

- Хочешь, я определю, сколько тебе лет? - в ответ на мой «Привет!» с места в карьер спросил робот.

- Ну… Давай, - растерялась я.

Тот немного помолчал, а потом заявил:

- Ты девушка, а у девушек неприлично интересоваться возрастом.

Надо же, выкрутился. А говорят, что роботы – бездушные машины и хитрить не умеют.

Этот андроид по имени Юрий Алексеевич (он сам так представился) встречает посетителей в холле компании «Промобот», где делают человекоподобных роботов. Андроиды очень похожи на людей, они умеют моргать, морщиться, улыбаться и отвечать на вопросы. Вот только ходить не могут - ног у них нет. Поэтому сидят в креслах.

В прошлом году первая девушка-робот по имени Вера была принята на работу в Пермский МФЦ оператором по приему документов. Еще двое андроидов - Даша и Алекс - стали консультантами в московском МФЦ. А мой новый знакомый Юрий Алексеевич обычно помогает преподавателям в Пермском медицинском университете - при обучении студентов он изображает пациента. Всего же сейчас в стране трудятся порядка десяти человекоподобных роботов. Еще десять находятся в разной степени готовности.

В МФЦ для робота создали такое же рабочее место, как и для операторов-людей. Фото: Василий Вахрин

НА РОЖДЕНИЕ – ЧЕТЫРЕ МЕСЯЦА

На создание одного робота «с нуля» уходит около четырех месяцев. Сначала со всех ракурсов фотографируют реального человека, который послужит моделью для андроида. Потом по этим фотографиям скульптор создает 3D-модель. Ее распечатывают на 3D-принтере, вставляют в форму и заливают жидким силиконом - будущей кожей.

После покраски силиконовая кожа приобретает человеческий вид, Фото: Промобот

После извлечения из формы голова будущего робота напоминает карнавальную маску. Ее надевают на каркас, раскрашивают, а затем создают прическу. Каждый волосок вставляют под кожу поштучно с помощью шила. Работа трудоемкая, занимаются ею несколько человек.

Волоски втыкают под кожу с помощью шила. Фото: Промобот

Я не удержалась и взъерошила шевелюру робота. Под ладонью ощутила густые упругие волосы.

- Волосы натуральные, мы закупаем их там же, где салоны красоты покупают волосы для париков, - рассказал Никита, мой экскурсовод по производству роботов.

Роботам делают модные прически. Фото: Промобот

Глаза разрисовываются вручную: радужная оболочка, зрачок – все прорисовывается тоненькой кисточкой. На пару глаз уходит два дня.

Глаза разрисовывают вручную Фото: Елена ТРЕТЬЯКОВА

ВИДИТ НЕ ГЛАЗАМИ, СЛЫШИТ НЕ УШАМИ

Помните, в фильме у Терминатора под кожей находился металлический каркас. Такой же «скелет» есть и внутри андроидов. В этом я убедилась, отвернув кусочек кожи с головы. Там оказались металлические планки, напоминающие детали детского конструктора.

- В голове робота 24 маленьких двигателя, которые отвечают за движение глаз, век, щек, повороты головы, - показал Никита.

Каркас, находящийся внутри робота, похож на детский конструктор. Фото: Промобот

Но, хотя робот обращает свой взгляд к тому человеку, с которым говорит, видит он не глазами и слышит не ушами. В небольшом кружке на груди размещены почти незаметные камера, динамики и микрофон.

«СКОЛЬКО СТОИТ ПРЫЖОК С ПАРАШЮТОМ НА ЮПИТЕРЕ?»

После того, как робот становится похож на человека внешне, его начинают учить говорить - давать ответы на вопросы и поддерживать диалог.

Диалоговая система у роботов имеет три уровня. Первый – заложенные в память готовые фразы. К примеру, в торговом центре робот может рассказать, как пройти к банкомату. Есть интернет - нет интернета, андроид все равно будет говорить то, что в него заложено.

Второй уровень - возможность отвечать на вопросы. Робот может пятнадцатью разными способами ответить на вопрос: «Как дела?». «У меня все хорошо» или «Хороший денек для хорошей беседы!». Это общение тоже не требует подключения к интернету.

Если же вопрос окажется сложным, андроид подключается к интернету и ищет ответ там. Хотите узнать, кто сейчас президент Зимбабве? Робот подсмотрит в википедии и ответит вам.

Если же ответа не находится и в интернете (как правило, это вопросы, ответов на которые не существует в принципе), то робот даст общий, цепляясь за якорные слова. «Сколько стоит прыгнуть с парашютом на Юпитере?» - «Я думаю, дорого». Ведь ему нужно поддерживать разговор.

И АНЕКДОТ РАССКАЖЕТ

Пока роботы востребованы в качестве чиновников или служащих серьезных фирм. Так что и разговаривают они серьезно.

- Готовый робот имеет сложившееся мировоззрение. Но кроме того, что в него заложено, мы проводим для него тренировки, - рассказывает Андрей Носов, который занимается диалоговой системой роботов. – Если при общении робот ошибается, дает нерелевантный ответ, то мы объясняем: «Нет, так не говорят», - как детей учим. Он начинает подбирать другой вариант ответа, и возникает иллюзия самообучения. Но роботы все равно действуют в заданных рамках.

- А если кто-то нагрубит андроиду, обругает его, он сможет ответить?

- На первых порах у роботов была возможность ответить грубо. Но потом мы их переучили. Он не ответит «Сам дурак» и даже не скажет - «Какой вы грубый». Максимально жесткий ответ, который можно услышать от робота: «Я не общаюсь на такие темы». Если на робота ругаются, он может выразить недовольство – состроит гримасу и скажет: «Мне неприятно такое слышать». Если услышит более жесткие ругательства – позовет на помощь человека.

Тем не менее, роботы могут шутить, рассказывать анекдоты и даже загадывать загадки. Одну из них загадали и мне: «Пара скелетов сыграла свадьбу. У них появился сын. Как его назвали?».

Робот дал несколько минут на раздумье, но, поняв, что отгадки от меня не дождется, ответил сам: «Костян».

Уходя, я не удержалась и на прощание задала андроиду Юрию Алексеевичу вопрос, который регулярно возникает при разговоре о роботах:

- Юра, а когда роботы смогут захватить мир?

- Когда придет время, - спокойно ответил тот.

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