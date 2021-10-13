В Перми убили таксиста

Фото с места ЧП: паблик ЧП Пермь.

- Сегодня в 03.46 неизвестный нанес два ножевых ранения водителю такси и похитил его иномарку Volkswagen Polo, если кому-то что-либо известно, просьба сообщить в полицию и 112, - такие сообщения появились около четырех часов ночи 13 октября в чатах пермских такси.

Нападение на пермского таксиста Дмитрия Д. было совершено в микрорайоне Крохалева, на улице Гусарова, возле дома № 5. После того, как пассажир нанес ранения 53-летнему водителю, он выбросил его из салона на дорогу, сам сел за руль иномарки и скрылся.

Раненый мужчина скончался на месте от потери крови.

По камерам удалось отследить, что похищенная иномарка серебристого цвета, с госномером М 925 УУ 159 двигалась по городу и в последний раз была замечена возле остановки 9 Мая по Шоссе Космонавтов. Легковушка с налетчиком двигалась в сторону ТРЦ «Планета», затем пропала с камер видеонаблюдения.

- По данному факту возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ «Убийство», - рассказали «КП»-Пермь» в пресс-службе СУ СКР по Пермского краю. – Ведется следствие, назначены необходимые экспертизы.

Оперативные службы Перми ведут розыск дерзкого вооруженного налетчика.