Осужденный за убийство девушки актер из «Реальных пацанов» сыграл в колонии Раскольникова

Александр Килин. Фото: скриншот видео ГУФСИН по Пермскому краю.

Сибирь. На берегу широкой, пустынной реки стоит город, один из административных центров России; в городе крепость, в крепости острог. В остроге уже девять месяцев заключен ссыльно-каторжный второго разряда, Родион Раскольников. Со дня преступления его прошло почти полтора года....- в исправительной колонии №1 в Соликамске состоялась премьера спектакля «Преступление и наказание». Роль Радиона Раскольникова сыграл актер из «Реальных пацанов» Александр Килин, осужденный на 18 лет за убийство девушки.

В зрительном зале на премьере спектакля были как представители администрации ИК, так и сами осужденные. Представление вызвало бурное обсуждение среди осужденных, в частности они рассуждали о том, что именно стало наказанием для Раскольникова – каторга или муки совести?

- Через спектакль актеры хотели донести главную идею романа Достоевского, что самое страшное не только преступление, но и наказание. Точнее самонаказание и саморазрушение, неминуемо следующее после того, как человек преступит законы собственной совести, - отметили зрители.

Один из заключенных сказал, что жизнь после осуждения не заканчивается, пройдет срок и наступит освобождение

- Как человек Раскольников мне скорее чужд. Для меня он персонаж, и именно как персонаж он мне понятен. Герой через преступление решил выкарабкаться из тяжелого финансового положения. В ходе отбывания наказания он понял и осознал преступление, изменился как личность. Можно сказать, что как человек он вырос и переродился заново, - рассказывает о своей роли Александр Килин.

На одной из репетиций поприсутствовал начальник Управления воспитательной, социальной и психологической работы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Андрей Шмидко. Он высоко оценил кружковую работу учреждения и отметил, что приобщение осужденных к общечеловеческим ценностям оказывает положительное влияние на процесс их перевоспитания и исправления, что в конечном итоге способствует успешной ресоциализации.

Напомним, трагедия случилась в конце августа 2014 года. Ранним утром 30 августа пермяк, выгуливая собаку, на детской площадке наткнулся на растерзанное тело светловолосой хрупкой девушки. Рядом кто-то театрально воткнул каркас ее зонта. Эксперты установили, что свою жертву насильник 12 раз ударил по голове куском бетона и задушил. Как выяснилось в ходе следствия, жильцы соседнего дома слышали ночью душераздирающие женские крики, но никто так и не позвонил в полицию.

В тот же день задержали подозреваемого - выпускника пермского института культуры, начинающего актера Александра Килина. Он успел сняться в эпизодах двух звездных картин: «Географ глобус пропил» и в сериале «Реальные пацаны». Килин был последним, кого видели вместе со студенткой в ночь убийства. Килина приговорили к 18 годам колонии.