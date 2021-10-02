Профессора Сыромятникова отстранили от преподавания в группе, где он читал лекцию во время стрельбы

Олег Сыромятников считает, что поступил правильно. Фото: страница преподавателя в Фейсбук.

- У той группы, где во время вооруженного нападения вел пару профессор Сыромятников, теперь будет вести другой преподаватель, - пояснили «КП» в пресс-службе пермского университета. – Но преподаватель Олег Сыромятников по-прежнему остается работать в вузе с той же самой нагрузкой, у нас действует гибкая система замен, поэтому вместо одной группы ему дали другую.

Информация об отстранении преподавателя, продолжающего вести занятия во время стрельбы, появилась в федеральных СМИ со ссылкой на психологов МЧС, которые якобы порекомендовали это сделать.

- На самом деле это не так, психологи МЧС здесь ни при чем, да и работали с пострадавшими не только они, а специалисты из разных подразделений, – говорят в ПГНИУ. - Но давать подобные рекомендации психологи не могут, они лишь помогали очевидцам трагедии восстановиться после пережитого. А решение о замене приняло руководство вуза.

В момент вооруженного нападения на университет профессор Олег Сыромятников, напомним, читал лекцию по литературе Древней Руси. Окна аудитории, где у него шла пара, выходили на противоположную сторону от университетского двора, по которому с дробовиком шел Бекмансуров. Выстрелов в ней не было слышно. Профессор закрыл на засов металлическую дверь аудитории и спокойно продолжил лекцию.

Эксперты не раз делали вывод, что это было самым правильным решением в данной ситуации. Шумиху вокруг ситуации подняла мама маломобильной студентки, сопровождавшая девушку на занятия. Женщина не смогла выйти на улицу из-за стрельбы, забежала в аудиторию и возмутилась потом в соцсетях спокойствием, с которым Сыромятников отреагировал на информацию о нападении.

Напомним, первую неделю после трагедии все занятия в университете были отменены, затем с 27 сентября обучение продолжилось в дистанционном формате. Планировалось, что «удаленка» продлится до 4 октября, но дистанционный формат работы решили продлить до 9 октября.

- И дело не только в том, что сейчас на территории университета идут ремонтные и восстановительные работы, мы смотрим на статистику по коронавирусу, и исходя из этого будем принимать решение о дальнейшей работе, - пояснили в вузе.

Шокирующая трагедия, напомним, произошла в пермском университете 20 сентября. Студент-юрист, проучившийся всего три недели, пришел в родной вуз с дробовиком и расстрелял всех, кто попался ему на пути. Жертвами вооруженного налетчика стали шесть человек, ранения получили 43 пострадавших. У 19 человек - огнестрельные ранения, у остальных – вывихи и переломы после того, как пытающимся спастись людям пришлось прыгать из окон.

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