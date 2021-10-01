Опознали по фотографии: пермячку, которая уехала на Черное море с другом, нашли мертвой

Анастасия П., найдена погибшей. Фото: Поисковый отряд имени Ирины Бухановой.

«Мама спасибо за жизнь, которую дала мне, я тебя очень сильно люблю. Любим, скорбим», - написала на своей странице в социальной сети дочка пропавшей две недели назад Анастасии П. Эвелина.

Напомним, 14 сентября 39-летняя Анастасия отправилась на отдых на Черное море в Новороссийск со своим молодым человеком Адамом. С ним женщина встречалась с лета этого года, а уехала пара на Настиной машине. Первые дни Анастасия созванивалась с сыном и близкой подругой, делилась фотографиями с поездки и рассказывала, как проходит путешествие, но с 17 сентября перестала выходить на связь. 19 сентября Адам вернулся в Пермь, один на машине Насти, с ее документами и телефоном. Оставил автомобиль у дома и исчез.

Все это время 14-летняя дочь сильно переживала за маму, писала посты с просьбой вернуться домой, но ответа так и не было. К несчастью, поиски 39-летеней Анастасии закончились - ее нашли мертвой в Воронежской области. Об этом сообщил "Поисковый отряд имени Ирины Бухановой", а также "КП" рассказал ее бывший супруг Игорь.

Теперь под постами Эвелины множество сообщений с соболезнованиями: «Светлая память Насте. Настя была хорошим человеком», «Эвелина я уверенна, ты сильная и сможешь пережить это! Все близкие вместе с тобой и твоя мама тоже будет всегда рядом! Прими мои соболезнования...».

- Сын Насти опознал ее по фото, к сожалению, она погибла, - говорит бывший муж. – Пока мы не знаем никаких подробностей, как и при каких обстоятельствах это произошло. Сейчас во всем будут разбираться следователи. Наша общая с Настей дочка живет со мной, у девчонки истерика, конечно.

Сейчас бывший муж Анастасии и ее родные думают, как перевозить тело из Воронежа в Пермь.

- Мы узнавали, сколько будет стоить транспортировка, нам сказали около 50 тысяч рублей, плюс затраты на похороны, такой сумму у нас пока нет, - говорит бывший муж погибшей. – Все счета Насти оказались пустыми, в этом тоже предстоит разобраться, куда делись деньги.

Всем, кто хочет оказать семье посильную помощь с транспортировкой тела Анастасии на родину, просят звонить бывшему мужу женщины по телефону +7-912-988-16-44 Игорь Николаевич.

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