Пермячка уехала на Черное море с другом и пропала

Анастасия Пикалева. Фото: поисковой отряд "Регион 59"

В Перми полицейские и волонтеры занимаются загадочным исчезновением 39-летней Анастасии Пикалевой. Женщина отправилась на отдых на Черное море в Новороссийск со своим молодым человеком Адамом, но через несколько дней пропала.

- Они уехали 14 сентября на Настиной машине, - рассказывает подруга женщины. - Через три дня Настя скинула мне видео и фото, сказала, что они доехали до Ростовской области. На одной из фотографий в машине было детское кресло, я спросила для кого оно, на что она ответила, что для внучки, но для чьей, так и не сказала. Скинула еще несколько фотографий, а после перестала выходить на связь.

19 сентября Адам вернулся в Пермь, один на машине Насти, с ее документами и телефоном. Оставил автомобиль у дома и исчез. По неофициальной информации, мужчину объявили в федеральный розыск. Подруга добавила, что с Адамом Настя начала встречаться с июня этого года.

Волонтеры предполагают, что Настя могла оказаться в Воронеже, и просят всех, кто обладает какой-либо информацией о ее местонахождении, сообщать по телефонам: 102, 112,+7(342)241-36-40, +7-958-244-12-84.

Приметы

Рост 170 сантиметров, среднего телосложения, волосы темно-рыжие до плеч, карие глаза.

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