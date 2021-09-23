Что происходит в доме главы СКР по Пермскому краю, который покончил с собой

В коттедже, где покончил с собой Сергей Сарапульцев, идут следственные действия Фото: Анна Маркова

Вечером 23 сентября дорогу, ведущую в поселок Ново-Бродовский, перекрыли сотрудники спецслужб. Следователи СКР начали проверку по факту самоубийства руководителя Следственного управления СК РФ по Пермскому краю Сергея Сарапульцева.

Дорога в поселок перекрыта Фото: Анна Маркова

О самоубийстве 54-летнего руководителя СКР по Пермскому краю Сергея Сарапульцева стало известно 23 сентября 2021 года. Главный следователь Прикамья покончил с собой в собственном коттедже. Пока нельзя достоверно сказать, что именно стало причиной, толкнувшей полковника Сарапульцева на этот шаг. Но, как сообщил «КП» собственный источник в правоохранительных органах, еще до трагических событий в Пермском государственном университете, в областном следственном ведомстве прошли серьезные проверки, в результате которых были выявлены грубые нарушения в работе. А спустя неделю в ПГНИУ произошло массовое убийство.

Сейчас в коттеджном поселке работают следователи. На территорию не пускают никого из посторонних. В доме, где жил Сергей Сарапульцев, проводится осмотр.

По словам местных жителей, здесь живут состоятельные люди. На территории коттеджного поселка несколько домов, но этот коттедж стоит отдельно, на первой линии. Здесь есть спортивная площадка, охрана. Во дворе дома за забором у Сарапульцева несколько беседок, территория ухоженная: цветы, кусты, деревья.

Сергею Сарапульцеву было 54 года. Фото: архив "КП"

Напомним, Сергею Сарапульцеву было 54 года. Он был женат, имел дочь. Следственное управление СКР по Пермскому краю полковник возглавил в июле 2018 года, сменив на этом посту генерала-лейтенанта Марину Заббарову.