Напавший на Пермский государственный университет Тимур Бекмансуров законно владел оружием

Раненому первокурснику пытаются оказать помощь на месте трагедии. Фото: соцсети.

Студент-первокурсник Тимур Бекмансуров, проучившийся в вузе всего три недели, пришел в пермский университет с дробовиком и расстрелял всех, кто ему попался на пути. Его жертвами стали восемь человек, ранения получили не менее 19 пострадавших.

О подготовке своего чудовищного преступления он все до тщательных подробностей описал на своей странице. Объяснил, что пошел на хитрость, когда проходил комиссию у врача-психиатра, рассказал, и как приобретал оружие.

- Купил сейф, отправил заявление на Госуслугах, прошел проверку сейфа сотрудниками Росгвардии, - опубликовал он за час до своего преступления. - Лицензию на приобретение забрал примерно 28 апреля, в тот же день поехал покупать оружие. Оружие покупал в магазине «Инструмент-оружие» на улице Героев Хасана 64. Выбор по моим критериям в наших магазинах был не особо большой, нужен был любой помповый дробовик с пистолетной рукояткой и возможностью регулировки приклада. Полуавтоматические ружья не рассматривал, возможно они и дают больший темп стрельбы, но могут подвести в самый ответственный момент, ну а про ланкастер с парадоксом и говорить не стоит, они не покажут такой же эффективности при стрельбе по толпе как заряд картечи.

Через пару дней после покупки оружия отправил заявление на Госуслугах для получения разрешения на хранение и ношение. Инцидент в Казани можно сказать сыграл мне на руку, в тот же день (11 мая, если верно помню) был звонок с Росгвардии, мне сообщили, что связи с поступившим сверху приказом сегодня ко мне придут сотрудники для повторной проверки условий хранения оружия. Придя и заполнив все бумаги, они также сняли номера с оружия, благодаря чему мне не пришлось везти его в ЛРО. Разрешение мне выдали позже даты выдачи указанной на лицензии, на ней указано 22 мая, хотя забрал я ее 27 мая, как раз после начала каникул в школах. Возможно, они решили подстраховаться на всякий случай.

В первоначальном плане в качестве места для нападения я выбрал свою уже бывшую школу, но в конце марта я решил изменить место. Школа была слишком неприятным местом для того чтобы проводить в нем последние 10 минут своей жизни, да и у детишек там не особо много путей отхода для спасения, при этом и сам я решил подождать для того чтобы увидеть результаты ВВК(по итогу в армию меня к сожалению не забрали). Как оказалось, даже если бы я не изменил место, то в любом случае не успел бы к концу учебного года.

В связи с этими обстоятельствами пришлось отправляться на сдачу гос.экзаменов, к которым я не готовился (и сдал ЕГЭ на 156 баллов, - Ред.), в то же время я выбирал место для нападения, рассматривал разные варианты: торговые центры, ЛРО, больницы, призывной пункт, театры, вокзал. Все эти объекты не подошли мне по расписанию, нужно было место, в котором наибольшая концентрация людей будет в понедельник ближе к полудню, поэтому мне оставалось лишь ждать списки зачисленных в ВУЗы, чтобы узнать какое из учебных заведений подпишет себе приговор.

После стрельбы в пермском университете было возбуждено уголовное дело по статье «Убийство двух и более лиц», его расследованием будут заниматься в Главном следственном управлении СК России.

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