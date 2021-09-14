Известный меценат оплатил дорогостоящую операцию двухлетнему мальчику без ушка

Помочь маленькому пермяку согласились врачи американской клиники. Фото: семейный архив.

- Не передать словами, какой восторг мы почувствовали, когда поняли, что сбор на операцию нашему Леве закрыт! Это просто непередаваемые эмоции! В этом нам помогли сотни неравнодушных людей и бизнесмен Игорь Алексеевич Алтушкин, - не скрывает счастья пермяк Сергей Постемский.

Помочь мальчику готовы в США

Лева в семье Сергея и Оксаны родился в 2019 году, врачи диагностировали у крохи патологию: правое ушко деформировано, не было слухового прохода. Выяснилось, что мальчик почти не слышит правым ушком, у него тугоухость 4-й степени.

В России этот порок считается очень редким, за операцию слухового прохода медики берутся не ранее, чем в четыре года, а сделать само ушко могут только после восьми лет.

Фото: семейный архив.

Тем временем мальчик растет и развивается без бинаурального слуха (это эффект, который возникает при восприятии звука двумя ушками. Только благодаря этому человек понимает, с какой стороны лает собака, подъезжает машина или откуда раздается голос. – Ред.). Лева же определяет источник звука зрительно. А если мальчик простудится, его нельзя лечить обычными препаратами. Может начаться воспаление, и гной попадет в мозг. Именно поэтому операция жизненно необходима.

Поняв это, родители Левы начали искать врачей, которые могли бы исправить ситуацию. Помочь маленькому пермяку согласились врачи американской клиники GLOBAL HEARING в Калифорнии. Дали восемь шансов из десяти, что операция пройдет успешно. Только счет, выставленный за лечение, составлял 7,5 миллиона рублей - абсолютно неподъемную сумму для папы - менеджера по продажам и мамы в декрете.

Первый шаг на этом непростом пути родителям Левы помогла сделать «Комсомолка». Мы написали про семью и про их желание помочь любимому сыну. А затем Оксана и Сергей уже сами готовы были горы свернуть, чтобы собрать недостающие средства.

Помогали и дошколята, и пенсионеры

- После размещения нашей истории в соцсетях и публикации в «КП» нам удалось собрать около 400 тысяч рублей и мы перевели их на счет клиники, чтобы выставленная за операцию сумма больше не увеличивалась, - объясняет Сергей. - А потом решили совместить сбор средств с полезным делом и объявили о сборе макулатуры в пользу Левы.

И работа закипела! Собирать старые книги и газеты начали все - от дошколят до пенсионеров.

Фото: семейный архив.

Позвонила бабушка, у которой умер муж-химик, и у нее осталось море старых журналов и книг. Она топила ими печку на даче, но узнав про Леву, сдала полный прицеп макулатуры.

Сдавали старые газеты и журналы школьники и малыши из детских садов, причем не только из Перми, но и из Очера и Карагая. Про Леву написал в чатике один из жильцов нового жилого комплекса, и люди начали складировать и сдавать картон, который оставался после распаковки новой мебели. Помог и Дом офицеров на авиабазе «Сокол». Здесь из библиотеки списали старые издания и тоже сдали макулатуру в пользу Левы.

- С утра в выходные мы резали бутерброды, брали термос, пюрешки Леве и выезжали всей семьей на машине с прицепом, чтобы забрать и сдать собранную макулатуру, - вспоминают родители. - И Лева тоже принимал в этом самое активное участие: разгружал машину и носил картон.

Причем, когда люди узнавали историю мальчика, не только сдавали макулатуру, но и переводили посильные деньги на счет. А неравнодушные школьники в Очере ходили по организациям с обычной трехлитровой банкой, на которую была наклеена листовка о Леве, и рассказывали всем про мальчика без ушка.

- Всем миром к началу осени нам удалось собрать около миллиона рублей, - говорит папа Левы. - Мы следили за курсом, и когда доллар падал, мы переводили рубли на безопасный счет в долларах, чтобы немного выгадать на курсе.

Фонды мальчика не брали

Помимо макулатуры родители мальчика проводили розыгрыши в соцсетях - разыгрывали ключницы, смарт-часы, фены, весы - а еще писали во все благотворительные фонды, которые только существуют. А их в России больше ста. И даже в австралийский, где тоже помогают российским детишкам.

- Нас нигде не хотели брать, - вспоминают родители. - Во-первых, сумма очень большая - в пересчете на рубли - около семи с половиной миллиона. Во-вторых, собирать ее долго, в-третьих, большинство фондов оказывают помощь тяжелобольным детям, с онкологией и другими неизлечимыми заболеваниями, а наш Лева к таким не относился. В общем, особых надежд в фондах не давали, но и «нет» не говорили, и нам приходилось постоянно перезванивать, уточнять и напоминать о себе.

«Пока информации по вам нет», «Ваше обращение еще не рассмотрели», - отвечали на том конце провода.

- А на прошлой неделе нам позвонили из благотворительного фонда РМК (Русская медная компания. - Ред.) в Екатеринбурге и уточнили, какая сумма собрана и сколько еще осталось собрать, - говорят мама и папа Левы. - И наши сердца забились со страшной силой в волнительном ожидании. А через два дня, 10 сентября, это свершилось! Нам позвонили и сказали: «Игорь Алексеевич рассмотрел ваше обращение и принял положительное решение, ваш сбор будет закрыт, отправляйте обновленный счет!»

Волшебник для Левы

Добрым волшебником для Левы стал известный российский благотворитель Игорь Алексеевич Алтушкин. Меценат уже много лет оказывает поддержку детским домам, тяжелобольным детишкам, семьям, оказавшимся в сложной ситуации. Его благотворительный фонд и внес на счет клиники, где мальчику из Перми будут делать операцию, сумму, эквивалентную 6,5 миллиона рублей! Причем сделал это Игорь Алексеевич в свой день рождения!

- До сих пор не можем поверить, что такое возможно, ведь за эти несколько месяцев мы начали думать, что нам придется рассчитывать только на себя. И тут Бог услышал наши молитвы и послал нам такого замечательного человека! Мы записали ему видеообращение со словами огромной признательности. Там были и песня «С Днем рождения», и танцующий Лева, и наши родительские слова благодарности, и слезы счастья! - рассказывают пермяки.

Леве уже назначили операцию. Ее проведут в апреле 2023 года. Врачам нужно подождать, чтобы мальчик подрос и весил оптимальные 15 килограммов. Полетят с ним в США оба родителя. Им придется и днем и ночью бдительно следить, чтобы даже во сне Лева не ложился на прооперированное ушко.

Сейчас родители продолжают сбор на дополнительные расходы, сумма, которых составляет $15 000,00. Это виза, перелет и проживание за рубежом. Помочь Леве сделать последний шаг на пути к новому ушку и тому, чтобы жизнь вокруг него зазвучала ярче, можно переведя посильную сумму на Карту Сбербанка России (в рублях): 2202 2007 1666 7124 (Оксана Валентиновна П.).

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