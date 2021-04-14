«Ушко для Левы». Пермяки могут избавиться от старой макулатуры и помочь этим годовалому малышу

Родители Левы решили не опускать руки и просят всех неравнодушных людей помочь им. Фото: семейный архив.

У пермяков появилась уникальная возможность сделать доброе дело: они могут избавиться от залежей старых газет и журналов и помочь этим годовалому малышу из Перми.

«Комсомолка» уже писала о семейной паре супругов Постемских, которые воспитывают сына с серьезной патологией. У маленького Левы с рождения деформировано правое ушко и нет слухового прохода. Родители собирают сыну средства на операцию, ведь у мальчика отсутствует бинауральный слух, благодаря которому мы понимаем, с какой стороны лает собака, подъезжает машина или откуда раздается мамин голос.

Ребенка готовы взять на операцию в американской клинике, но на это нужны огромные средства – 99 тысяч долларов плюс еще 15 - на перелет, реабилитацию и визовый сбор. Чтобы собрать необходимую сумму, родители пригласили всех неравнодушных людей принять участие в благотворительной акции.

- Мы приглашаем всех желающих, знакомых, родственников, учебные заведения, организации, предприятия Перми и Пермского края, на которых вы работаете. Для этого нужно собрать ненужную макулатуру (более 300 кг), оставить заявку в ООО «Аверспак» с пометкой #ушкодляЛевы. К вам приедут и заберут собранную макулатуру.

Прием макулатуры проводится в Перми по адресам:

ул. Карпинского, 140 (территория бывшего аэропорта Бахаревка), тел. +7 (342) 294-03-77, +7(901) 266-27-57;

ул. Гальперина, 31, тел. +7(342) 271-03-24, +7 (902) 801-89-91.

Можно и самостоятельно сдать макулатуру по указанным адресам независимо от объема, только нужно обязательно сказать, что средства пойдут на #ушкодляЛевы. Деньги на руки выдаваться не будут, а будут копиться на отдельном счету в ООО «Аверспак».

Если у вас есть макулатура, но нет возможности привезти ее в пункты сбора, то родители Левы могут у вас ее забрать, телефон для связи - Сергей +7 (952) 662-22-11.

ВАЖНО

Что можно приносить на акцию: глянцевые журналы, газеты, офисную бумагу, тетради, бумажную упаковку, картон, книги и т.п. Можно сдавать архивы администраций и организаций – конфиденциальная утилизация гарантируется.

Не нужно приносить: чеки – в них нет целлюлозы. Ламинированную и влагостойкую бумагу (одноразовая посуда и т.п.). Упаковку от яиц (это не картон, а валяная целлюлоза). Бумажные салфетки и полотенца.

Акции по сбору макулатуры уже проводятся в школах Перми. Собранная макулатура потом перерабатывается, спасая от вырубки тысячи деревьев, а деньги, полученные от сдачи, тоже отправляются на операцию ребенку.

Узнать подробнее об участии в акции можно здесь.

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