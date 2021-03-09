«Врачи сказали нам – смиритесь». Семейная пара из Перми собирает средства на операцию сынишке, родившемуся без ушка

Родители Левы решили не опускать руки и просят всех неравнодушных людей помочь им. Фото: семейный архив.

- Смиритесь и живите с тем фактом, что мальчик у вас особенный, - откровенно сказали врачи Сергею и Оксане Постемским, они воспитывают сына с серьезной патологией.

Беременность прошла без отклонений

Летом 2019 года у семейной пары из Перми родился сын. Первый и пока единственный. В июне Леве исполнится два, и пока косточки у малыша молодые, ему жизненно необходима срочная операция.

- Беременность у жены проходила без каких-либо отклонений, все анализы и скрининги были в норме, роды тоже прошли хорошо, - вспоминает Сергей. - Но когда я взял сына в первый раз на руки, то увидел, что правое ушко у него деформировано и нет слухового прохода. Врачи особых опасений не высказали, поэтому мы поначалу были уверены, что это косметическая проблема, и ее нам удастся решить.

Но все оказалось далеко не так непросто. Ребенку медики поставили три диагноза: атрезия (отсутствие слухового прохода), микротия (отсутствие ушной раковины) и, как следствие, тугоухость 4-й степени справа.

Источник звука определяет глазами

Такой порок считается в России очень редким. Если российские медики и берутся за операции, то слуховой проход ребенку могут сделать только после четырех лет, а само ушко - не ранее восьми.

- Сейчас правым ушком Лева почти не слышит и самая большая опасность в том, что у него отсутствует бинауральный слух, - объясняет отец мальчика. - Что это такое? Это эффект, который возникает при восприятии звука двумя ушками. Только благодаря этому мы понимаем, с какой стороны лает собака, подъезжает машина или откуда раздается мамин голос. Лева же определяет источник звука зрительно.

А если мальчик простудится, его нельзя лечить обычными препаратами. Может начаться воспаление, и гной попадет в мозг. Все это делает операцию по открытию слухового прохода жизненно необходимой.

Медики дают 8 из 10 баллов за успех

Мы начали собирать информацию, где делают подобные операции, - продолжает Сергей. - Но когда поняли, о каких суммах идет речь, у жены случилась истерика: «Нам просто неоткуда взять такие деньжищи!» Но потом мы успокоились и решили, что не стоит опускать руки. Ведь если есть хоть один шанс вернуть ребенку слух, его нужно обязательно использовать!

И родители маленького Левы направили медицинские документы сына в американскую клинику GLOBAL HEARING в Калифорнии, где, по отзывам, работают лучшие специалисты в этой области.

- Врачи посмотрели наши медицинские заключения, согласились взять Леву и даже дали 8 из 10 баллов на успешный исход операции, - говорят родители. - Причем за одно оперативное вмешательство они решат сразу две проблемы: и откроют слуховой проход, и сделают само ушко. Делают их с трех лет, поэтому в запасе у нас не так много времени.

ВАЖНО

КАК ПОМОЧЬ?

Операция стоит 99 тысяч долларов, еще 15 нужно собрать на реабилитацию, перелет и визовый сбор. Родители Левы создали группу «ВКонтакте» «Постемский Лев услышит мир» Сбор открыт» (vk.com/lev_help_perm), где разместили документы и реквизиты, куда можно переводить деньги.

- Мы просим всех добрых и отзывчивых людей помочь нам и совершить чудо для Левы, чтобы он смог услышать этот мир обоими ушами! - просят мама и папа маленького мальчика.