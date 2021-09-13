«Комсомолка» наградила победительниц конкурса «Феи в белых халатах»

Победители конкурса «Феи в белых халатах» Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

На площадке «Комсомольской правды» - Пермь» прошло торжественное награждение победительниц конкурса «Феи в белых халатах»-2021, который проходил на сайте kp.ru с 12 июля по 31 августа. Народным голосованием коллеги, пациенты, друзья, родственники, наши читатели выбирали самых достойных, прекрасных и творческих представителей этой благородной профессии.

Перед нашими читателями стояла нелегкая задача, ведь победить, несомненно, достойны были все, но выбрать нужно было только трех человек. И наши читатели сделали свой выбор. Нашими победителями стали Флорида Мирзалиева, Елена Олиниченко и Любовь Несветаева. Они получили призы от «Комсомолки» и нашего главного партнера - компании «Свеза».

- Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

После награждения наши победительницы рассказали, как пришли в профессию и оставили свои пожелание пермякам.

Флорида Мирзалиева больше 10 лет работает старшей медицинской сестрой в Пермской Краевой больнице и в ООО Клиника женского здоровья. В профессию Флорида пришла по стопам родственников, многие из ее близких работали врачами. Но Флорида не хотела становиться врачом, для нее ближе к сердцу работа медсестры.

Старшая медсестра Флорида Мирзалиева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Мне нравится постоянно находиться и общаться с пациентами, быть рядом, помогать, ухаживать. Поэтому я выбрала работу медицинской сестры, - сказала Флорида.

Врач-терапевт Елена Олиниченко, работающая в Пермском филиале ФГУП «Московское протезно-ортопедическое предприятие» Минтруда России, могла и не стать врачом. В старших классах она влюбилась в биологию, и уже собиралась поступать на биологический факультет, но жизненные обстоятельства привели Елену в медицинский. Она закончила институт и уже много лет работает терапевтом.

Врач-терапевт Елена Олиниченко Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Ни дня не жалею о своем выборе, - говорит Елена. - Я люблю свою работу за то, что вижу результат. Много лет я совмещала работу и терапевта, и пульмонолога, но последнее время я только в терапии. Радует, что моя работа приносит результат, пациенты прислушиваются к моим рекомендациям, делают, что я говорю и благодаря этому справляются с недугами.

Медсестра Любовь Несветаева в детстве мечтала стать стюардессой, но как выяснилось, она очень боится высоты. Тогда Любовь устроилась в онкодиспансер, где ее тетя работала старшей медсестрой.

Медсестра Любовь Несветаева Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

- Там я работала санитарочкой, помогала лежачим пациентам, кормила, мыла, подрабатывала в буфете, а по вечерам училась на медсестру. Многие знакомые говорили, чтобы я выучилась на врача, но я твердо хотела стать медсестрой. Мне нравится быть ближе к пациентам, общаться с ними и заботиться.

Наши победительницы пожелали пермякам больше поводов радоваться жизни, благополучия, добра и крепкого здоровья.

А мы еще раз поздравляем наших победителей и благодарим их за терпение, заботу, самоотверженную помощь и за здоровье, которое они нам дарят. В свою очередь нам хочется пожелать всем медицинским работникам сил, терпения и выдержки. Пусть каждый день ведет вас к успеху и воплощению большой мечты. Будьте здоровы и помогайте оставаться таковыми другим.

Также выражаем благодарность партнерам нашего конкурса: Стоматологической клинике «Медиум», Центру неврологии и эпилепсии «Эпицентр», магазину «Полезно» и магазину цветов МегаФлора.

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