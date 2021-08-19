«Комсомолка» запускает конкурс «Клиника года - 2021»

Участие в конкурсе могут принимать любые государственные и частные медучреждения Фото: архив "КП"

«Комсомольская правда» - Пермь» вновь запускает конкурс «Клиника года». Это конкурс, в котором мы, жители Пермского края, выражаем слова глубокой благодарности представителям одной из самых важных, уважаемых и гуманных профессий - медикам.

Всех нас иногда подводит здоровье: болит зуб, беспокоит кашель, тянет поясницу. Или, наоборот, в нашей жизни происходит радостное событие - планирование беременности или будущие роды. И в обоих случаях мы идем в больницу или медицинскую клинику, консультируемся со специалистами и прописываем шаги на пути к выздоровлению.

В благадорность за их труд, мы в очередной раз запускаем наш конкурс. Однако в этом году мы немного изменили его условия. Теперь лучшую клинику года выберут не сами пермяки, а наше экспертное жюри, куда войдут придставители Министерства здравоохранения Пермского края, представители медицинских учреждений и сотрудники «Комсомольской правды». Народное голосование останется, но теперь жители Прикамья должны выбрать лучшую, по их мнению, услугу, которую клиники представят в нашем конкурсе.

Кто может принимать участие в конкурсе?

Участие в конкурсе могут принимать любые государственные и частные медучреждения. Чтобы стать участником, необходимо заполнить специальную анкету, которую вы можете скачать по ссылке в нашем сообществе ВКонтакте и выбрать любую из представленных номинаций, в которую вы хотите заявиться. Голосование будет проходить на нашем сайте с 19 августа по 31 декабря 2021 года. Определение победителей и торжественного церемония награждения состоится в январе.