В аэропорту Перми самолет сел с аварийным выпуском шасси

Самолет выполнял рейс из Краснодара в Пермь. Фото: Иван ВИСЛОВ

В аэропорту Большое Савино 12 сентября сел самолет при внештатной ситуации. Рейс выполнялся по маршруту Краснодар – Пермь «Авиакомпания Азимут». Об этом сообщает телеграмм канал Aviaincident. О том, что у самолета есть неполадки экипаж доложил после посадки и высадки пассажиров. Пилоты рассказали, что после захода на посадку, при выпуске шасси, загорелось сообщение о не выпуске левой основной стойки шасси. Летчики приняли решение об уходе на второй круг.

Сообщается, что в процессе захода экипаж произвел аварийный выпуск шасси. Посадка прошла благополучно. Самолет было решено отстранить от рейса, задействован резервный борт.

Напомним, 27 августа, в Пермском крае разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24, рухнув на землю. Двое летчиков успели катапультироваться.

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