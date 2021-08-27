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Происшествия27 августа 2021 17:32

В Минобороны рассказали подробности крушения СУ-24 под Пермью

Самолет разбился в Верещагинском районе
Алена ОВЧИННИКОВА
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Фото: Подслушано Пермь/ВКонаткте.

Фото: Подслушано Пермь/ВКонаткте.

В Центральном военном округе подтвердили крушение самолета СУ-24 в Пермском крае.

ЧП произошло около 17.30 часов по местному времени в 95 км западнее Перми. Полет выполнялся без боекомплекта. Самолет упал в лесу. На земле разрушений нет. О ЧП сообщили местные жители. Предварительно, оба пилота успели катапультироваться на парашютах.

Сейчас на место выехали спасатели, и по предварительной информации, они уже сумели обнаружить катапультировавшихся летчиков. Их состояние удовлетворительное. Пилотов доставят в больницу.