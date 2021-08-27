СУ-24 рухнул в Пермском крае. Что произошло?

Оба летчика успели катапультироваться на парашютах

Вечером в пятницу, 27 августа, в Пермском крае разбился фронтовой бомбардировщик СУ-24, рухнув на землю. Двое летчиков успели катапультироваться. На место крушения вылетел вертолет со спасателями. Им удалось обнаружить летчиков и доставить их в больницу. "КП-Пермь" собрали все, что известно на данный момент об этом происшествии.

Что случилось

По предварительной информации, бомбардировщик СУ-24 летел на плановый ремонт. Полет выполнялся без боекомплекта. Около 17:30 возле деревни Кричано, в 95 километрах от Перми, у воздушного судна отказала техника и самолет рухнул на землю. В Минобороны подтвердили информацию и добавили, что самолет направлялся на авиаремонтное предприятие. Правда, неизвестно, откуда именно бомбардировщик вылетел и где его должны были обслуживать.

Когда самолет рухнул, в небе появилось облако черного дыма. Фото: соцсети

Что видели очевидцы

Сообщения от жителей края начали поступать буквально с первых минут. Трагедия, которая разворачивалась в небе, была хорошо видна с земли. Пользователи в социальных сетях сообщали, что самолет летел очень низко, а за ним тянулся черный шлейф дыма. Конечно же, все сразу поняли, что что-то пошло не так:

- Мы были в Карагайском районе и видели, что самолет на большой скорости с гулом пролетел очень низко. Из хвоста шел черный дым, - рассказывали жители.

В первую очередь всех волновала судьба пилотов. Разглядеть издалека, успели ли члены экипажа выпрыгнуть, было невозможно.

Самолет рухнул в лесу

Что было потом

Самолет упал в лесу, поэтому на земле жертв и разрушений нет. Пилоты успели катапультироваться. На их поиски сразу же вылетел вертолет со спасателями. Им удалось обнаружить летчиков в удовлетворительным состоянии. Экипаж доставили в больницу на обследование.

Вертолет со спасателями. Фото: Виолетта Абрамова

Что происходит теперь

На место крушения бомбардировщика выехал военный прокурор Пермского гарнизона в сопровождении специалистов. Сейчас им предстоит разобраться в причинах трагедии: они выяснят из-за чего упал самолет, были ли виноваты в этом те неисправности. с которыми он летел на ремонт или имел место человеческий фактор. Летчиков осматривают медики, они окажут им всю необходимую помощь.

СПРАВКА«КП»

Су-24 — тактический фронтовой бомбардировщик с крылом изменяемой стреловидности. Он предназначен для нанесения ударов в любых метеоусловиях в том числе на малых высотах с прицельным поражением целей. Введен в эксплуатацию в феврале 1975 года, после чего прошел несколько модернизаций. На данный момент снят с производств

"КП-Пермь" продолжает следить за ситуацией.

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