Подростка, зарубившего родителей и сестру в Пермском крае, отправили на принудительное лечение

Подростка, совершившего тройное убийство, отправили на принудительное лечение. Фото: Борис МЕРКУШЕВ

В Октябрьском районном суде в среду, 8 августа, вынесли приговор подростку, который весной этого года зарубил топором отца, мать и младшую сестренку. Его отправили на принудительное лечение.

- Было вынесено решение о принудительном лечении в специализированном учреждении, психиатрическом стационаре специализированного типа, - сообщил ответственный за взаимодействие со СМИ судья Эдуард Таипов.

Напомним, трагедия в небольшом поселке Октябрьский произошла в марте этого года в частном доме. Тихий мальчик, как называли его все, кто знал, зарубил топором сначала отца и мать, которые пришли с работы, а потом дождался сестренку и убил ее.

Школьника задержали в соседнем регионе, он забрал банковские карточки родителей и сбежал в Екатеринбург, надеясь, что его не поймают. На допросе подросток признал свою вину и подробно рассказал, как убивал свою семью.

Причиной расправы была ревность к младшей сестре, а также то, что родители заставляли его учиться и помогать по дому.

Школьника отправили на принудительное лечение. Фото: семейный архив Горбуновых.

Уголовное дело было возбуждено по статье «Убийство двух и более лиц» и «Тайное хищение чужого имущества». Однако, проведенная психолого-психиатрическая судебная экспертиза признала подростка, совершившего тройное убийство, невменяемым.

- Сейчас их дом стоит заброшенный, по вечерам окна темные, никто в нем не живет, и хоть история эта начинает уже немного забываться, жители села все равно обходят дом стороной, - говорят местные жители. – Мы понимаем, что парень полежит в «больничке» и через какое-то время вернется обратно, ему просто некуда больше идти. Как с таким соседом жить? Пока не представляем.

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