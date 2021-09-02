«Я поскользнулась, но все равно победила». Пермячка Галина Липатникова выиграла золото Паралимпиады

Золото Галины Липатниковой вывело Россию на второе место в зачете Паралимпиады. Фото: личный архив спортсменки.

Российские спортсмены на Паралимпиаде в Токио практически не дают шансов своим соперникам, каждый день в копилку сборной падают медали.

1 сентября пермячка Галина Липатникова завоевала золотую медаль в толкании ядра стоя. Лучший результат спортсменки по итогам шести попыток составил 11,03 метра. Она обошла своим броском ближайшую соперницу - испанку - более чем на 1,4 метра.

- Галина, поздравляем вас с победой! - дозвонились мы до олимпийской чемпионки, она все еще находится в Токио.

- Спасибо за поздравления! Наступил день, когда исполнилась моя мечта, я победила на Олимпиаде. Никогда еще я не была первой на таких крупных соревнованиях, занимала только вторые места, но вот, свершилось!

Золотая медаль Галины Липатниковой. Фото: личный архив спортсменки.

- Как все проходило?

- Мы выступали на огромном стадионе, я таких еще никогда не видела. Когда вышла, у меня дух захватило, от волнения бросало в жар и холод. С тренером мы договорились не смотреть на результаты, пока я не выполню все попытки. Первый бросок был неудачным, я поскользнулась, но на второй попытке справилась с волнением и, как оказалось, он был победным. Когда увидела турнирную таблицу, я поняла, что первая.

Тренер Галины Татьяна Лодочникова следила за выступлением спортсменки с трибуны. Когда стало понятно, что ее подопечная первая, она бросила ей флаг.

- А я растерялась и даже не знала, что делать, а потом подняла его вверх, - смеется Галина.

Чемпионку по телефону поздравил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. Также поздравительную телеграмму Галине прислал и президент Владимир Путин: «Вами искренне гордится вся наша страна, желаю успехов и всего самого доброго».

На этой неделе Галина Липатникова отправится в Москву, где ее ждет церемония награждения. Только после этого она вернется в Пермь.

Президент Владимир Путина направил пермской спортсменку телеграмму с поздравлениями.

Справка «КП»

Галине Липатниковой 37 лет. Она серебряный призер чемпионатов мира и Европы. Также становилась чемпионкой России по дартсу. С 2016 года легкоатлетка входит в состав паралимпийской сборной, а в свободное время занимается рукоделием и вяжет мягкие игрушки для своих племянниц.

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