Пермский спортсмен завоевал бронзу в беге на Паралимпийских играх

Федор Рудаков - Паралимпийский чемпион! Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Сегодня утром из Токио прилетела еще одна радостная новость. На Паралимпиаде спортсмен из Пермского края Федор Рудаков стал бризовым призером в беге на дистанции 1 500 метров для слепых и слабовидящих. Об этом сообщает Министерство физической культуры и спорта Пермского края.

Федор установил новый личный рекорд, пробежав дистанцию за 4 минуты 05,55 секунды. Первое место занял бразилец Ельцин Жак, установивший новый мировой рекорд (3 минуты 57,60 секунды). Серебряную медаль взял японец Синя Вада (4.05,27).

Накануне, 27 августа, у Федора состоялся еще один забег, который, к несчастью, завершился неудачей. Рудаков выступал в забеге на 5 000 метров, но не сумел финишировать из-за падения сопровождающего, которому стало плохо из-за жары. Легкоатлеты преодолевают дистанцию вместе с сопровождающими, которые называются лидерами.

Федор вышел на финишную прямую на четвертом месте, однако примерно за 50 метров до финиша спортсмен сошел с беговой дорожки и врезался в ограждение.

Напомним, в понедельник, 30 августа, пермский легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Он выиграл золото олимпиады в прыжках в длину в категории T36 в свой 31-й день рождения и установил новый паралимпийский рекорд.

Федору Рудакову 27 лет. Он чемпион Европы 2021 года на дистанции 1 500 метров и серебряным призером мирового первенства 2019 года на дистанции 5 000 метров.

Кстати, сборная России занимает третье место в медальном зачете Паралимпиады, российские спортсмены завоевали 20 золотых, 11 серебряных и 32 бронзовые награды. Лидером остается сборная Китая (54-35-30), вторыми идут британцы (27-21-22).

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