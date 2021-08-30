Пермский легкоатлет завоевал золото на Паралимпийских играх

Евгений Торсунов стал паралимпийским чемпионом в свой день рождения. Фото: из личного архива Татьяны Лодочниковой.

В понедельник, 30 августа, пермский легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золотую медаль на Паралимпийских играх в Токио. Это 18 награда высшей пробы в копилку национальной сборной.

Для Евгения Торсунова сегодня двойной праздник, он выиграл золото олимпиады в прыжках в длину в категории T36 в свой 31-й день рождения и установил новый паралимпийский рекорд с результатом 5,76 метра.

Пермский спортсмен выступает в соревнованиях с церебральным параличом и другими поражениями опорно-двигательного аппарата. Евгений Торсунов в июне 2016 года установил мировой рекорд, показав результат 5,93 метра.

Кстати, серебро в этой дисциплине завоевал спортсмен Уильям Стедман из Новой Зеландии (5,64). Бронза у украинца Романа Павлика (5,63).

Главный болельщик Жени - его мама Юлия Павловна, в прошлом также спортсменка- легкоатлетка. "КП" поздравляет Евгения с победой и высокой наградой.

Справка

Евгений Торсунов родился 30 августа 1990 года в Перми. Мастер спорта международного класса. Чемпион мира 2015 года по прыжкам в длину. Неоднократный призер международных и российских соревнований в беге на 100 м, 200 м и прыжках в длину. Обладатель мирового рекорда по прыжкам в длину (5,93 м).

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