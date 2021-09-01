Пермячка Галина Липатникова завоевала золото Паралимпиады в толкании ядра

Фото: Министерство физической культуры и спорта Пермского края

Пермячка Галина Липатникова завоевала золотую медаль Паралимпиады в Токио в толкании ядра стоя в классе F36. Лучший результат спортсменки по итогам шести попыток составил 11,03 метра.

Серебряную награду взяла испанка Мириам Рико Мартинес, показав результат 9,62 метра. Третье место заняла у китаянки Цин У (9,36 метра).

Это уже третья медаль наших земляков на играх. Напомним, что в понедельник, 30 августа, пермский легкоатлет Евгений Торсунов завоевал золотую медаль Паралимпиады. Он выиграл золото в прыжках в длину в категории T36 в свой 31-й день рождения и установил новый паралимпийский рекорд (5,76 метра).

А во вторник пермяк Федор Рудаков стал третьим в беге на 1500 метров для слепых и слабовидящих. Спортсмен установил новый личный рекорд, пробежав дистанцию за 4 минуты 05,55 секунды.

Для России медаль Галины Липатниковой стала уже 31-й золотая медаль Паралимпиады. Также в активе нашей сборной 20 серебряных и 36 бронзовых медалей.

Отметим и то, что российская команда обогнала сборную Великобритании, у которых 30 золотых, 24 серебряных и 30 бронзовых наград, и, тем самым, вышла на 2-е место в медальном зачёте, уступая сборной Китая.

Справка

Галине Липатниковой 37 лет. Спортсменка является серебряным призером чемпионатов мира и Европы. Также становилась чемпионкой России по дартсу. С 2016 года легкоатлетка входит в состав паралимпийской сборной, а в свободное время занимается рукоделием.

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